VIDEO. Stuart Hogg laisse le cerveau au vestiaire et balance Thomas Ramos sur un jeune ramasseur de balle

Tout juste arrivé en Top 14 et sous le coup d'une condamnation judiciaire en Écosse, Stuart Hogg continue de se faire des amis, en France.

Un incident qui peut être évité

Ce samedi, en ouverture de la troisième journée de Top 14, les Montpelliérains accueillaient le Stade Toulousain dans l'antre du GGL Stadium, avec la ferme envie de laver leur affront de l'an passé. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le MHR a dû s'incliner sur le score de 11 à 20.

Si cette contre-performance est un coup dur pour le moral des troupes de Joan Caudullo, elle l'est d'autant plus au vu du contenu livré par ses hommes. En plus de cela, un incident est survenu à la fin du match, qui n'a rien arrangé au sort des Cistes.

En effet, alors que le score était fait et que Toulouse se dirigeait vers une troisième victoire consécutive, Stuart Hogg et Thomas Ramos se sont accrochés, déclenchant par la suite une bagarre générale, version 2024 bien entendu.

Pour relater les faits, nous sommes à la 78ᵉ minute et après un en-avant de Matthis Lebel, Thomas Ramos récupère le ballon en touche et l'envoie vers un ramasseur de balles, empêchant ainsi les joueurs du MHR d'effectuer une remise en jeu rapide.

Stuart Hogg, qui venait justement récupérer la balle ovale, pousse Ramos pour manifester son mécontentement. Cependant, l'arrière du Stade Toulousain et du XV de France percute violemment le jeune ramasseur de balle, qui tombe par terre.

Dans la foulée, Ramos se jette vers l'Écossais et les deux hommes s'accrochent avant que leurs coéquipiers respectifs ne les rejoignent. Après l'échauffourée terminée, l'arrière de Toulouse témoigne son agacement à l'arbitre de la rencontre : "Vous allez me mettre un carton jaune, il n'y a pas de problèmes, mais le petit, il n'a rien demandé lui." Tandis que Stuart Hogg tentait d'expliquer à son tour que Ramos avait fait exprès de jeter la balle, dans la langue de Shakespeare.

Interrogé au micro de Canal + à la fin de la rencontre, Ramos est revenu sur cet échange musclé, en jugeant l'attitude de son homologue "peu intelligente". Une chose est sûre, ces deux-là ne devraient pas partir en vacances l'été prochain.

Stuart Hogg qui pousse Thomas Ramos sur un jeune ramasseur de balle… pic.twitter.com/uAa9cJfyJ8 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 22, 2024

