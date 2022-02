VIDEO. Steps, offloads, défense à risque : revivez la première de Roger Tuivasa-Sheck en Super Rugby

Pour sa première sous le maillot des Blues en compétition, la star du XIII Tuivasa-Sheck a livré une solide prestation, malgré un plaquage manqué payé cash.

Oui, avec nous, il va falloir s'habituer à avoir un petit article par semaine sur Roger Tuivasa-Sheck. Blague à part, il est vrai qu'on parle beaucoup de lui ces derniers temps, mais il faut dire que l'ancienne star de la NRL est le genre de joueur pour lesquels les supporters viennent au stade. Dôté d'un des coups de rein et des appuis parmi les plus dévastateurs de la planète rugby (tous codes confondus), RTS est LA recrue phare des Auckland Blues cette année, et LE renfort sur lesquels les All Blacks aimeraient compter dès les mois à venir. Mais avant cela, il faut que son adaptation à XV se passe comme il faut. Et justement, qu'à donné sa première apparition en Super Rugby ?

Roger Tuivasa-Sheck, le briseur de reins venu du XIII qui va vous faire aimer le Super Rugby

Mention bien : c'est comme ça que l'on pourrait résumer cette dernière. Titulaire en numéro 12 face aux Hurricanes, l'ancien joueur des Warriors a réalisé une prestation solide, pleine de promesses, sans traverser le terrain non plus, comme c'est souvent le cas avec lui. Utilisé en point de fixation et en pivot sur les renvois, Tuivasa-Sheck a fait beaucoup de bien aux Blues dans son rôle. À ce sujet, le 3/4 de 28 ans nous a quand même gratifié de quelques prises de balle électriques, où l'on senti que ses appuis étaient fortement déstabilisant pour les défenses. Dans le même sens, son punch et sa qualité technique aussi l'ont été, à l'image de ses 5 plaquages cassés où de ses 3 offloads réalisés dans ce match.

En défense non plus, RTS na pas laissé sa part aux chiens : il a en tout plaqué 15 fois, même si ses interventions ont parfois laissé transparaître de vrais réflexes de treiziste, avec une défense au ballon, mais toujours avec brio. Jusqu'à cette dernière action, où l'ancien protégé de Shaun Johnson manqua malheureusement son ultime plaquage sur Sullivan, qui aboutit sur l'essai de la gagne d'Ardie Savea. La faute à plusieurs facteurs, et notamment une défense avec la mauvaise épaule, qui plus est placée trop haute... Malgré tout, en Nouvelle-Zélande, tout le monde veut déjà le revoir à l'oeuvre, et vite !

