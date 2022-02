VIDEO. Wow ! Savea et les Hurricanes renversent les Blues au buzzer dans un match fou !

Au terme d'un match à l'épilogue fou, les Hurricanes, menés de 18 points à dix minutes de la fin, ont renversé les Blues à Dunedin. Ardie Savea a crucifié la bande à Rieko Ioane.

Quand on vous dit que le Super Rugby est totalement fou ! Blues-Hurricanes de ce samedi ? Sûrement LE match de cette deuxième journée de Super Rugby Pacific. Les coéquipiers de Rieko Ioane affrontaient les partenaires d'Ardie Savea au Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Une entrée en matière pour les Blues dans la compétition, leur rencontre face à Moana Pasifika ayant été reportée la semaine dernière, tandis que les Canes souhaitaient se relancer après un revers subi sur la pelouse des Crusaders. Un affrontement qui a donné lieu à une rencontre folle, qui a vu les deux équipes se rendre coup pour coup. Avec notamment cinq essais inscrits par les Hurricanes et 4 par les Blues.

Les Blues semblaient tenir leur match, menant 24-14 aux citrons et même 32-14 à 10 minutes de la fin ! Et pourtant, les coéquipiers de Jordie Barrett ont su réagir tout d'abord avec leur ailier Salesi Rayasi, plongeant deux fois en Terre promise en l'espace de six minutes, signant là un hat-trick après une réalisation en première mi-temps et ramenant les siens à 6 longueurs des Blues (32-26 77ᵉ minute). Avant cette dernière action de folie. Nous jouons la 79ᵉ, et les Hurricanes ont 60 mètres à remonter. Après plusieurs temps de jeu à déplacer le ballon sur les extérieurs, Bailyn Sulivan raffute Roger Tuisava-Sheck, la nouvelle attraction du côté d'Auckland. Le centre ressort extérieur et sert Ardie Savea qui dépose tout le monde à la course, avant de casser un ultime plaquage pour aplatir entre les poteaux. La transformation est une formalité et les Hurricanes s'imposent (32-33) au terme d'un match renversant, complètement fou.

De genres de scénario que seule la compétition sudiste peut nous proposer. D'aucuns diront que les Blues avaient sûrement rêvé meilleure entrée en matière, quand on voit l'effectif pléthorique qui compose la formation d'Auckland, notamment derrière. Les Canes de leur côté, se rattrapent de leur défaite à Christchurch la semaine précédente.

