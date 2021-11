VIDEO. Sam Simmonds intercepte et l'Angleterre fait plier l'Australie à Twickenham (32 à 15)

Ce samedi, les Anglais se sont imposés assez confortablement face à l'Australie, grâce notamment à un essai tardif initié par Simmonds.

Dans la semaine, un Eddie Jones un brin provocateur arguait que les Australiens souffraient d'un complexe d'infériorité face aux Anglais. Après la rencontre de ce samedi entre les deux nations, on peut clairement dire que l'Aussie de naissance bluffait. Non, les Wallabies ont joué avec leurs armes face aux soldats de Sa Majesté. Longtemps, avec des choses simples et un buteur efficace (James O'Connor), les visiteurs sont restés au contact des locaux, les faisant même douter lorsqu'à la 50ème minute de jeu, le score n'était que de 16 à 15.

RUGBY. L’Australie a-t-elle vraiment un ''complexe d’infériorité'' face aux Anglais ?

Mais privés de Kerevi, Tupou, Koroibete ou Wilson et quelque peu en manque de repères collectifs avec le retour de leurs "Européens", les hommes de Dave Rennie n'avaient simplement pas la force de frappe ni la justesse nécessaire pour faire tomber une équipe anglaise peu inventive mais très solide. Dans ce match, ce sont les "kamikazes kids" - à nouveau réunis (Curry et Underhilll) - qui ont fait de gros dégâts, de même que Manu Tuilagi a créé quelques brèches sur des prises de balle à la testostérone. Marcus Smith, lui, l'a fait par son talent fou, comme sur l'essai de Stewart (7ème minute) où sa passe dans l'intervalle est un modèle du genre.

Enfin, sachez que c'est sûrement le banc anglais qui a fait la différence. Les entrées des colossaux Alex Dombrandt et Sam Simmonds ont fait mal à l'Australie ; c'est d'ailleurs le numéro 8 d'Exeter qui innihile une percée d'Ikitau à la 80ème minute grâce à une interception bien sentie. Après 30 mètres de course, le meilleur joueur du Premiership l'an dernier offrait la gonfle à son talonneur Jamie Blamire, qui s'en allait alourdir le score après la sirène (32 à 15). Juste son 6ème essai en 4 sélections !