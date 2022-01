VIDEO. RUGBY. Teddy Thomas, le plus Fidjien des Tricolores selon Vincent Moscato

Sur les ondes de RMC, Vincent Moscato a donné un avis clair et tranché sur l'ailier du Racing 92 et de l'équipe de France Teddy Thomas.

RUGBY. Equipe de France. La liste des 42 joueurs pour le 6 Nations 2022 sans JalibertAu sortir d'un excellent match de Top 14 contre Clermont et de Champions Cup face aux Ospreys, Teddy Thomas fait partie des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié et son staff pour préparer le Tournoi des 6 Nations. L'ailier du Racing 92 a ses détracteurs. Mais tout le monde s'accord pour dire que lorsqu'il est en forme, il est offensivement un joueur spectaculaire capable de mettre à mal n'importe quelle défense. "Tout le monde l’a toujours dit : c'est un joueur formidable. On parle souvent des Fidjiens, c'est le seul Français qui ait ce talent-là. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d’appuis. Tu l'attends dans le zig, il est dans le zag, il peut faire des grands écarts. Il a une capacité physique, avec une pointe de vitesse et le sens du jeu." Alors pourquoi Teddy Thomas n'est pas un titulaire indiscutable chez les Bleus dans l'esprit des supporters comme Antoine Dupont à l'heure actuelle ? "On lui reprochait sous les ballons haut des placements hasardeux en défense", commente Vincent Moscato sur RMC. Mais selon lui, il a travaillé dans ce sens. "Il n’était pas costaud sur l’homme non plus. Je pense qu'il avait un problème de concentration. Mais c’est un joueur fabuleux. C'est un joueur extraordinaire. Comme l'a dit Imhoff, on ne peut pas se passer de ce joueur." VIDÉO. Champions Cup. Teddy Thomas en grande forme avec le Racing juste avant le tournoi !Malgré ses capacités offensives, rien ne l'assure d'une titularisation pendant le Tournoi à l'heure actuelle face au Clermontois Damian Penaud et au Toulonnais Gabin Villière. Deux joueurs au profil différent, mais complémentaires avec l'équipe de France. Il lui reste cependant du temps pour devenir indispensable et avoir sa place dans le XV de départ des Bleus à la Coupe du monde comme l'annonce notamment Imanol Harinordoquy.

🗣️💬 Vincent Moscato : "Teddy Thomas, c'est un joueur formidable. Tu l'attends dans le zig, il est dans le zag. Il sent le jeu. Il a l'anticipation, il me fait penser à moi quand je jouais !" #rmclive pic.twitter.com/oAj0BpJxsm — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 18, 2022

"Ce gars-là peut te faire marquer dans n’importe quelle position. C'est l'un des rares, à l'image de certains Fidjiens qui est capable de te retourner une situation qui te semble perdue. À un contre trois, il est capable de s'en sortir avec un crochet, une feinte de passe. Aux cannes, c’est un félin, il avance. Il est très rugby. 28 sélections, 15 essais, ce n'est pas un hasard. Il a l'anticipation, il sent le jeu. Il y a plein de mecs qui sont costauds et qui vont vite, mais ils ne sont pas placés au moment où il faut." D'aucuns estiment toutefois que pour gagner sa place de titulaire à la Coupe du monde, il va néanmoins devoir encore prouver sa valeur. Et ça commence dès ce Tournoi. Top 14. Denis Charvet défend Teddy Thomas via une lettre publiée par Rugbyrama