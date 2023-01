VIDÉO. RUGBY. Qui se souvient du jour où la Roumanie a inscrit 5 essais à l’Irlande en un match ?

Aussi fou que celui puisse paraître, la Roumanie a déjà inscrit plus de 30 points à l'Irlande, et 5 essais dans la musette. Vous ne nous croyez pas ? Regardez ça.

Vainqueur de l’Australie, l’Irlande donne rendez-vous à la France au sommet du rugby mondialAujourd'hui considéré comme l'un des grands favoris du Mondial 2023, le XV du Trèfle n'a pas toujours connu des périodes aussi victorieuses. L'on pense notamment aux années Coupe du Monde, où les Irlandais n'ont que rarement performé. Mais voilà, l'année qui nous intéresse ici est celle de 1998. En effet, et alors que l'Irlande sort d'un Tournoi des V Nations calamiteux avec 4 défaites en autant de rencontres, les hommes en Vert doivent passer par des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, qui a lieu un an plus tard. Dans la poule de la Roumanie et de la Géorgie, le XV du Trèfle sort tout de même logiquement premier, malgré un match assez disputé face à la Roumanie. Galvanisés par l'idée de participer à sa 4ème Coupe du Monde, les Roumains ont passé ce jour-là plus de 30 points à l'Irlande, tout en inscrivant 5 essais en un seul match. Une prestation de haut-niveau qui ne suffira néanmoins pas à l'emporter (53-35).

FLASHBACK. Quand la Roumanie était une grande puissance du rugby internationalÀ noter que les deux nations se qualifieront pour la Coupe du Monde 1999. Et hasard du tirage au sort, elles se retrouveront dans la même poule, en compagnie de l'Australie et des États-Unis. Malheureusement pour les Roumains, ces derniers finiront troisièmes de leur groupe, là où les Irlandais se feront éliminer en barrage par les Argentins (c'est-à-dire avant les quarts de finale), sur le score de 28 à 24.