VIDEO. RUGBY. Pro D2. Ambiance survoltée dans le vestiaire d’Agen après la victoire à Mont-de-Marsan

Exploit d'Agen à Mont-de-Marsan ! Après un début de saison difficile, les Agenais ont su réagir avec une victoire 23-28. Une victoire fêtée avec la manière.

Le SU Agen a frappé un grand coup vendredi soir en s'imposant dans le cadre de la troisième journée de Pro D2 sur la pelouse de Mont-de-Marsan (23-28) lors du derby.

Après une défaite amère contre Nice à domicile lors de la deuxième journée, les Lot-et-Garonnais avaient à cœur de réagir. Et ils l’ont fait de la plus belle des manières !

Les locaux ont été les premiers à marquer à la demi-heure, mais ils subissent leur troisième défaite consécutive cette saison. Et ce, malgré un deuxième essai à la 65e et trois pénalités. En face, on a aussi passé trois pénalités, mais surtout passé trois fois la ligne de craie.

Pour Lucas Martins, la nouvelle pépite agenais qui monte en puissance, ce derby était l’occasion de montrer tout son talent. L’espoir de 21 ans a notamment inscrit à la 62e et été décisif sur la première réalisation de son équipe. Son implication, comme celle de ses coéquipiers Tolot (40e) et Gayraud (73e), a été déterminante.

Ce succès à Mont-de-Marsan, face à une équipe toujours difficile à manœuvrer chez elle, est un soulagement. "Cette victoire est une délivrance", a déclaré Sébastien Calvet après la rencontre. Elle permet à Agen de lancer enfin sa saison de belle manière.

Un succès qui a déclenché une véritable explosion de joie dans le vestiaire du SU Agen. Les vidéos capturées après le match témoignent d'une ambiance survoltée. On y voit les joueurs chanter à tue-tête, danser et célébrer ce succès précieux.

Les supporters, eux, savourent. Ils espèrent que cette performance en déplacement ne sera que le début d’une série positive pour le SU Agen. Les Agenais recevront Nevers la semaine prochaine avant de se déplacer dans la Drôme.