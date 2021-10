VIDEO. RUGBY. Le Pays de Galles dévoile un nouveau maillot noir 100 % recyclé

Le Pays de Galles a dévoilé ses nouvelles tuniques pour la période 2021/2023. Le maillot home est bien évidemment rouge mais un kit noir a été présenté.



Le Pays de Galles a présenté ses nouveaux maillots pour la période 2021/2023. Le rouge est bien évidemment à l'honneur sur le maillot principal comme c'est le cas depuis 130 ans. On verra cette ce nouvel ensemble face aux All Blacks au mois de novembre. Mais pour le kit alternatif, qui sera porté face aux Fidji, la fédération galloise a choisi le noir. "Nos kits alternatifs noirs ont été parmi nos plus populaires parmi les supporters et nous savons que ces maillots le prouveront encore une fois", peut-on lire sur le communiqué officiel. Ils ne sont pas totalement noirs puisque des graphismes sophistiqués et élégants sont présents sur la face avant. Un short vert foncé et des chaussettes blanches complètent le kit « Away », avec des bandes latérales noires et des détails blancs sur le short et un ourlet supérieur vert foncé sur les chaussettes. Du plus bel effet !

