Fin des matchs entre une équipe rouge et une équipe verte ? World Rugby y réfléchit

Afin de permettre aux fans daltoniens de pouvoir suivre une rencontre normalement, World Rugby réfléchit à interdire les matchs entre une équipe de couleur rouge face à une équipe verte.

La nouvelle a de quoi surprendre. Mais une rencontre entre une équipe de couleur verte et une équipe rouge pourrait bientôt être interdite. L'une des deux formations sera contrainte de changer de maillot. Oui, vous avez bien lu ! La raison ? De nos jours, dans le monde, on compte plus de 300 millions de personnes ayant une forme de déficience visuelle. Parmi les fans masculins de rugby, pas moins de 8% d'entre eux sont daltoniens soit un homme sur 12 contre une femme sur 200. Ces derniers ont énormément de mal à faire la distinction entre les couleurs rouges et vertes, qui reste la forme la plus courante de daltonisme. C'est pour cela que World Rugby réfléchit à l'idée d'interdire que deux équipes portent conjointement le maillot vert et rouge. Cela interviendrait à compter de la Coupe du Monde 2027, lors de chaque mondial, même si cette règle pourrait à l'avenir être élargi à l'ensemble des tests-matchs. Un match entre le Pays de Galles et l'Irlande dans un futur proche, contraindra donc une de ces deux équipes à changer de maillot pour l'occasion.

RUGBY. 15 minutes d'entraînement avec contact maximal par semaine selon World RugbySur le site INews.co.uk, Marc Douglas, responsable de la recherche, du gazon et de l'équipement à World Rugby explique : ''De notre point de vue, si vous limitez potentiellement 8% de votre public masculin, c'est un nombre énorme de personnes qui s'éteignent soudainement.''. Avant de conclure : ''J'espère donc que pour la Coupe du Monde de rugby 2027, ce sera la norme''. Bill Beaumont, président de World Rugby, lui-même daltonien, milite depuis plusieurs mois pour cette cause, associé avec Color Blind Awareness, qui vient en aide aux personnes atteinte de daltonisme. Le site anglophone nous apprends par ailleurs que plusieurs joueurs daltoniens ont dû s'adapter au cours de leur carrière comme le demi de mêlée écossais Mike Blair.