RUGBY. 15 minutes d'entraînement avec contact maximal par semaine selon World Rugby

Dans un communiqué, World Rugby a dévoilé les nouvelles recommandations sur la charge d'entraînement avec contact dans le rugby.

Révolutionner la technique du plaquage, l'objectif de World Rugby avec Tackle ReadyWorld Rugby continue d'avancer dans la lutte contre les blessures dans le rugby. Après le plaquage, la fédération internationale a dévoilé de nouvelles recommandations sur la charge d'entraînement avec contact. Des recommandations qui font suite à une consultation menée à l'échelle mondiale auprès de 600 joueurs et joueuses engagés dans 18 compétitions d'élite masculines et féminines. L'objectif est de réduire les risques de blessures et favoriser la santé des pratiquants à court et à long terme. L'intensité et la fréquence de l'entraînement avec contact sont au centre de ces recommandations.

Les seuils recommandés pour l'entraînement avec contact dans le rugby professionnel sont les suivants : Entraînement avec contact maximal : 15 minutes par semaine sur un maximum de deux jours par semaine, les lundis et les vendredis ne comprenant aucun entraînement avec contact afin de permettre la récupération et la préparation. Entraînement avec contact contrôlé : maximum de 40 minutes par semaine avec au moins un jour sans contact de quelque type que ce soit. Entraînement avec phases statiques : un maximum de 30 minutes d'entraînement avec phases statiques par semaine est conseillé.

Cela de l'entraînement à vitesse réelle et sans retenue, aux phases statiques comme la mêlée en passant par les répétitions avec des boucliers. Dans le premier cas, World Rugby ne recommande que 15 minutes par semaine. Le directeur du rugby et de la haute performance de World Rugby et ancien entraîneur de l'Irlande, Joe Schmidt de rappeler "qu'il y [a] beaucoup moins d'entraînements avec contact maximal que ce que beaucoup de gens peuvent imaginer." Ces recommandations feront l'objet d'un suivi et de recherches plus approfondies. Elles pourraient donc évoluer. La Fédération internationale va travailler avec plusieurs équipes, dont Clermont et le Leinster, pour mesurer l'effet « en vrai » de ces directives à l'entraînement et lors des matchs. Et ce, notamment grâce à la vidéo, mais aussi à des outils comme le protège-dents connecté. Des protège-dents connectés en Premiership pour renforcer la sécurité des joueurs