Révolutionner la technique du plaquage, l'objectif de World Rugby avec Tackle Ready

World Rugby a dévoilé un nouveau programme visant révolutionner la technique du plaquage afin d'apporter plus de sécurité dans le rugby.

Afin de réduire le risque de blessure à la tête à tous les niveaux, World Rugby a dévoilé un nouveau programme visant à révolutionner la technique du plaquage. "Avec Tackle Ready, les entraîneurs de tous les niveaux auront à leur disposition un cadre en cinq étapes autour duquel ils pourront enseigner le plaquage, organisé en différentes catégories comme suit : traque, préparation, connexion, accélération et fin", explique la fédération internationale. Le plaquage est responsable de 76 % des blessures à la tête. Et le plus souvent, c'est le plaqueur qui est touché. Ça ne pouvait pas continuer. Cependant, il a été constaté qu'on ne passait pas assez de temps à enseigner les base du plaquage. Hors, ce geste demande de la précision pour bien exécuté.

"Les enfants sont influencés par ce qu'ils voient à la télévision, par conséquent il est donc important d'obtenir l'adhésion des joueurs, des entraîneurs et des équipes de haut niveau afin de créer un environnement plus sûr et plus accessible pour tous les joueurs à tous les niveaux. J'encourage tout le monde à l'utiliser", lance Bill Beaumont, président de World Rugby. Avec ce guide progressif, la fédération internationale souhaite rendre le rugby aussi sûr et accessible que possible pour chaque participant à tous les niveaux du jeu. Ce programme sera disponible en tant que ressource en ligne dans plusieurs langues.