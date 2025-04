TOP 14. 4 à 6 semaines sans Jaminet : Toulon peut-il survivre à ce timing cruel ?

Le RCT perd sa star Melvyn Jaminet avant des matchs décisifs, mais ce n'est peut-être pas la catastrophe que l'on pense.

C’est exactement ce que Toulon voulait éviter. À quatre journées de la fin du championnat, alors que les phases finales pointent à l'horizon, le RCT perd l'un de ses joueurs clés. Melvyn Jaminet a été victime d’une fracture du plancher orbital face à Vannes. Un coup dur pour le club varois, privé de son arrière international au plus mauvais moment de la saison.

Le choc, impressionnant, avait glacé La Rabine samedi dernier : après une violente collision avec le genou de son coéquipier Swan Rebbadj, Jaminet restait de longues minutes au sol avant d’être évacué sous les applaudissements du public breton. Les examens passés dès son retour à Toulon ont révélé une fracture du plancher orbital nécessitant une intervention chirurgicale, effectuée ce mardi avec succès.

🚑 Melvyn Jaminet a reçu un coup de genou involontaire de son coéquipier. Il a été évacué sur civière. Conscient, le Varois a levé le pouce. Le public a applaudi chaleureusement sa sortie. pic.twitter.com/a12Hmd7fQH — Actu Morbihan 56 (@ActuMorbihan) April 26, 2025

L’international français devrait être absent entre quatre et six semaines. Le staff toulonnais devra donc composer sans son buteur longue distance au moment d'aborder deux rencontres capitales : la réception du Stade Toulousain le 10 mai, suivie d’un déplacement compliqué du côté de Pau le 17 mai.

TOP 14. Après 130 matchs et 6 titres avec Toulouse, ce géant devrait s’engager chez son plus grand rival

Depuis son arrivée en provenance de Toulouse, Melvyn Jaminet avait rapidement trouvé ses marques sur la Rade, se montrant décisif grâce à son jeu au pied précis. Privés de leur numéro 15, les hommes de Pierre Mignoni devront puiser dans leurs réserves, alors que la course au top 2 est très serrée avec l’UBB.

Un remplaçant évident

Si l’absence de Jaminet va compliquer les choses, le choix est évident pour Pierre Mignoni. Le jeune Marius Domon assure à ce poste depuis le début de saison. En l’absence de l’arrière international, qui purgeait sa suspension jusqu’en janvier, c’est Domon qui portait le 15 à Mayol.

🎥Et l'oscar du meilleur exploit personnel revient à... L'arrière du @RCTofficiel Marius Domon pour son remake "d'attrape moi si tu peux" 😅#TOP14 pic.twitter.com/JN0dYmaBAC — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 20, 2025

Une expérience réussie pour celui qui avait initialement été formé à l’ouverture. Match après match, le joueur de 22 ans s’est révélé être une excellente alternative. Plus joueur et relanceur que Jaminet, il offre un profil différent au staff varois. De plus, les Toulonnais pourront aussi profiter de sa longueur au pied, car le gamin est capable de passer des pénalités de 50m (oui oui !). Un « mini-Jaminet » avec des appuis de feu.

Le retour de Jaminet pourrait intervenir, au mieux, face à Bordeaux-Bègles le 31 mai. Mais aucune garantie pour l'instant : tout dépendra de sa récupération post-opératoire. En attendant, le RCT doit faire à nouveau confiance à Marius Domon, qui a tout pour tenir la barraque en 15.