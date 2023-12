VIDEO. RUGBY. Flashback 10 ans en arrière, quand le Toulon de Wilko et Giteau dominait Exeter

Pour cette première journée de Champions Cup, le RCT reçoit Les Chiefs d'Exeter. Il y a maintenant 10 ans, Toulon avait réussi à battre ces derniers sur leur pelouse.

Des affrontements favorables

Dans leur histoire, le RCT et Exeter ne se sont affrontés qu'à deux reprises, et malheureusement pour les Anglais, c'était à l'époque des "Galactiques" sur la rade. Néanmoins, en 2013, Exeter était dans les sommets de la Premiership, et un déplacement de l'autre côté de la Manche n'était jamais simple.

Durant le premier match, qui avait eu lieu il y a 10 ans jour pour jour, le 7 décembre 2013, la bande à Wilkinson avait eu le dernier mot. Ces derniers avaient réussi à remporter la rencontre 9-14, notamment grâce à une défense solide et des buteurs fiables.

Car oui, ce jour-là, la botte seule de Wilkinson n'avait pas suffi pour venir à bout des Chiefs, et après une première mi-temps en la faveur des Anglais (9-8), un geste de classe avait fait basculer le sort du match. L'Australien Matt Giteau, qui évoluait à ce moment-là en qualité de premier centre, avait réussi une pénalité, permettant aux siens de repasser devant. Ensuite, un drop dont seul "Wilko" a le secret, avait terminé le travail en toute fin de match.

Au match retour, les Varois avaient commencé la partie par le bon bout, avec un essai de David Smith. Les hommes Bernard Laporte viraient en tête la pause, 15-10. Au retour des vestiaires, le même sérieux avait été appliqué. D'ailleurs, ce jour-là, l'exercice des tirs au but avait été réservé à Matt Giteau, au détriment de Sir Jonny Wilkinson.

En 2013, ces Toulonnais étaient juste inarrêtables, et avaient roulé sur la compétition de A à Z. Ils avaient été champions, logiquement, en battant les Saracens 23-6 en finale.

Exeter, une équipe qui a bien changé

En 10 ans, forcément, les deux équipes ont bien évolué, et n'ont plus les mêmes joueurs. Néanmoins, les temps sont tout de même plus difficiles pour Exeter, qui accumule les départs importants, saison après saison.

Cependant, ce club n'est pas à sous-estimer, car en 2020, Exeter avait remporté la Champions Cup, au nez et à la barbe du Racing 92. Depuis, l'actuel sixième de Premiership a perdu du monde, à commencer par Luke Cowan Dickie. Le trois quarts centre ou aile, Jack Nowell a, lui aussi, quitté l'Angleterre pour La Rochelle, tout comme Sam Simmonds (Montpellier) et son frère Joe (Section Paloise). En plus de cela, les Chiefs ont enregistré la retraite de Stuart Hogg, qui était encore au top de sa forme.

Il faudra tout de même se méfier de quelques joueurs pour Toulon, et notamment Henry Slade. Le centre international aux 58 sélections, qui a été privé de Coupe du monde alors qu'il était titulaire au centre du XV de la Rose est l'arme fatale d'Exeter. D'ailleurs, ce dernier est au club depuis 2013.

Il faudra également se méfier du redoutable troisième ligne aile néo-zélandais, Ethan Roots, qui est le joueur le plus utilisé de l'équipe cette saison. Associé à Jacques Vermeulen, ça déménage !

Actuellement, les Chiefs ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, mais voyage plutôt mal cette saison ! Le week-end dernier, ils ont subi une correction sur la pelouse de Bath, 41-24. Espérons pour le RCT que ce résultat soit le même ce samedi.

