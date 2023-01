VIDÉO. RUGBY. Essai et cagade : d’une pierre deux coups, voici la pire et la meilleure action du week-end

À Sydney, les esprits et les gambettes se sont échauffés à l’occasion de l’étape locale du World Rugby Sevens Series. Sur le pré, certaines très belles performances ont été observées. De l’autre côté, des ratés à peine croyables ont eu lieu. Dans sa grande mansuétude, le Rugbynistère vous propose de découvrir deux actions aux ressentis diamétralement opposés et qui ont eu lieu durant cette compétition internationale de rugby à VII.

Cette phrase, tout le monde l’a déjà entendue. Pourtant, peu l’ont appliqué littéralement et si l’on compte ceux qui l’ont fait sur un terrain de rugby, le compte tombe encore plus bas. Pour des raisons évidentes, les quelques malins qui s’y sont essayés n’ont pas toujours eu beaucoup de réussites, mais cette fois, ce n’est pas le cas de Guillermo Lijtenstein. En toute fin de match, l’Uruguay mène largement face à l’Espagne pour un match de classement. Certes, les Ibériques viennent d’inscrire un essai, mais ce ne sera pas suffisant pour remonter les 3 essais inscrits par la nation d’Amérique Latine en début de rencontre.

Alors que le match semble plié, le numéro 10 espagnol Manu Moreno tente de renvoyer le ballon à un coéquipier sur le coup d’envoi de son équipe. Cependant, le cuir ne trouve personne. Gêné par deux Espagnols, Guillermo Lijtenstein tente alors de contrôler le ballon… avec la tête ! Une opération réussie et qui lui permet d’enchaîner avec un coup de pied pour lui-même. Il récupère ensuite le ballon ovale et le transmet comme il peut à son coéquipier Valentin Grille qui va aplatir sous les poteaux.

La veille, c’est une action plus embarrassante qui a fait le tour des réseaux. Lors du match de la Poule A entre l’Australie et l’Argentine, le Wallaby Henry Hutchison a tenté d’inscrire un essai. Pourquoi tenter ? Eh bien, parce qu’il n’y est pas arrivé ! Après une merveille de passe au pied mystifiant la défense sud-américaine, il part rejoindre le cuir dans l’en-but. Malheureusement, le numéro 1 va se retrouver avec le ballon sur les pieds et au lieu de l’aplatir sur la pelouse verdoyante, il va plutôt lustrer ses crampons avec.

Si l’arbitre n’avait sûrement aucun doute sur le fait qu’il puisse toucher ses orteils sans plier les genoux, il lui était en revanche impossible d’accorder l’essai. Le visionnage de l’action sur grand écran a médusé les spectateurs du stade, les joueurs et aussi le principal intéressé… L’action aura été sans grande conséquence pour les Gold and Green puisqu’ils remportent le match sur le score de 29 à 10.

"I've never, ever, ever seen that before in rugby"



That one has got to sting for Henry Hutchison 🥲#Sydney7s | #HSBC7s | @Aussie7s pic.twitter.com/xNjf9y8CIv