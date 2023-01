RUGBY SEVENS. Les Bleues médaillées, mais une fin contrastée pour la France à Sydney

En cette matinée du 29 janvier, les deux équipes de France de rugby à 7 étaient en course pour le titre, malheureusement, seule une équipe repart médaillée.

Malheureusement pour les joueuses, joueurs et le rugby français, il n’y aura pas de médailles d’or à brandir ce dimanche. Du côté de Sydney, les deux équipes de France, féminines et masculines, avaient réalisé d’excellentes performances. En clair, les deux formations bleues rencontraient le pays hôte et cador australien en quart de finale. Dans les deux confrontations, c’est le coq qui est venu à bout du wallaby. Alors en cette matinée, les deux équipes tricolores avaient rendez-vous avec leur destin. Cependant, aucun titre ne sera à fêter pour ce mois de janvier. Pour rappel, le dernier et seul titre tricolore en rugby à 7 remonte à l’étape française de 2005 du côté du stade Jean-Bouin.

VIDEO. La Grosse Perf' des équipes de France qui battent l'Australie au bout du suspense pour s'offrir une demie

Du côté des filles, ces dernières ont mis de côté les États-Unis en demi-finale. Elles ont imposé leur domination dès la première période du match en inscrivant pas moins de trois essais. Au retour des vestiaires, Ian Jason inscrit le quatrième essai tricolore pour confirmer une nouvelle finale de World Rugby Sevens Series dans l’histoire du rugby à 7 français. Malheureusement, le scénario de la finale va clairement échapper aux vice-championne olympique. Face à la Nouvelle-Zélande, Séraphine Okemba et ses coéquipières sont stoppées net et repartent avec la médaille d’argent. Le score final de la rencontre est de 35 à 0 en faveur de l’équipe féminine du pays du long nuage blanc. Il s’agit tout de même de la première finale de la saison pour le 7 de France féminin.

Pour les garçons, l’issue n’a pas été beaucoup plus heureuse. En demi-finale, les Bleus ont rencontré la Nouvelle-Zélande et l’issue n’a pas été plus heureuse que pour leur équivalent féminin. Avec une défaite sur le score de 36 à 5, les coéquipiers de Jonathan Laugel pouvaient néanmoins rêver d’une médaille de bronze. Cependant, les Fidji n’étaient visiblement pas du même avis et les doubles champions olympiques ont étrillé sur le score de 7 à 29 leurs adversaires européens. Ainsi, les Bleus devront se contentent d’une quatrième place au classement de l’étape australienne. Un résultat similaire à ce qu’ils avaient connu à Hamilton la semaine passée.