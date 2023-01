VIDÉO. RUGBY. Cette règle insoupçonnée vous permet sauver une touche du pied...en touche

Au World Rugby Sevens Series de Sydney, un joueur sud-africain a marqué un essai troublant avec un coup de pied… à l’extérieur du terrain !

Connaissez-vous l’alinéa 2c de la règle 18 au rugby ? Pas de tête ? C’est compréhensible et il est vrai que l’on vous prend sûrement en traître avec cette question. Il reste très rare de la voir appliquée et utilisée sur le pré. Pour cause, elle reste tout de même assez contre-intuitive. Directement tirée du règlement officiel de World Rugby, la voici :

Le ballon n’est pas en touche ou touche de but si un joueur, qui est en touche, botte ou dévie le ballon, mais ne le garde pas en main, à condition que celui-ci (NDLR : le ballon) n’ait pas franchi le plan de la ligne de touche.

RUGBY. Exclure un joueur de son choix ? 😱 Une règle qui pourrait débarquer en Angleterre !

La vista et l’expérience, un cocktail gagnant !

Pour vous la faire découvrir, en voici un exemple tout frais. Ce samedi 28 janvier, du côté de Sydney, l’étape australienne du circuit mondial de rugby à VII avait lieu. À l’occasion d’un quart de finale entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, Jaiden Baron a pu l’appliquer. À 30 ans, le joueur des Blitzboks connaissait sa 9ᵉ sélection avec l’équipe de rugby à VII de la nation arc-en-ciel. Mais au vu de sa connaissance de la règle, il est certain qu’il n’a pas appris à jouer au rugby la veille. À la 11ᵉ minute de jeu, il va sceller le sort du match.

"That is UNBELIEVABLE!"



This thrilling match just keeps providing! Jaiden Baron scores for the @Blitzboks 🤌#Sydney7s | #HSBC7s pic.twitter.com/zDskbSGeZg — World Rugby 7s (@WorldRugby7s) January 28, 2023

6 règles pour améliorer le rugby selon Nigel Owens, une révolution ?Alors qu’il extrait un ballon d’une mêlée sur ses 22 mètres, le numéro 26 semble attaquer la ligne irlandaise. Après avoir fixé le défenseur adverse, il envoie un coup de pied par-dessus ce dernier. Pas en position de reprendre le cuir, il lui remet un coup de crampon, mais malheureusement, le ballon se dirige vers la limite du terrain. Le défenseur irlandais essaie alors d’empêcher son vis-à-vis de remettre le ballon dans l’air de jeu, mais ce dernier fait le tour par l’extérieur du terrain et l’envoie avec le pied en zone de marque. Il suit le cuir et se couche dessus pour offrir une victoire 26 à 12 à son pays, les envoyant dans le dernier carré, et inscrit son deuxième essai international dans sa carrière.

Here's a legal curio for you if there ever was one;



Most people would look at this and say no try, Jaiden Baron's standing foot is in touch.



However, the laws say you can kick the ball while standing in touch...so long as it doesn't pass the line while doing it.#Sydney7s pic.twitter.com/IAoVRY6ZPB — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) January 28, 2023

Le rugby, un sport compliqué ?

L’intelligence de jeu passe par une pratique régulière du rugby, une analyse cohérente de ses adversaires et ses coéquipiers, mais aussi par une connaissance des règles la plus complète possible ! Au rugby, les règles sont souvent considérées comme un frein entre le grand public et les amoureux du ballon ovale. Peut-être trop compliquées, souvent remises en questions ou modifiée trop régulièrement, etc. En bref, avec un jeu pas toujours très lisible et des règles disposant de quelques subtilités, il y a de quoi être perdu !

Heureusement, le jeu nous offre aussi un dialogue constant entre arbitres et joueurs, fréquemment jalousé et fantasmé dans d’autres disciplines. Grâce aux officiels de match, le rugby est un sport qui s’ouvre à tous et se démocratise, un impact qu’il ne faut pas négliger. En parallèle, chaque action de grande classe montrant une application insoupçonnée du règlement force au respect. C’est notamment ce que l’on a pu observer du côté de Sydney.

INTERNATIONAL. Arbitrage : faut-il briser la ‘‘barrière de la langue’’ ?