VIDEO. Rugby Championship. Les Blacks dominent les Pumas et foncent vers la 1ère place mondiale

Ce samedi, les All Blacks ont pris la mesure des Pumas dans le cadre du Rugby Championship. La première place des Springboks leur tend les bras.

Après un cinglant 39-0 encaissé une semaine plus tôt, les Pumas avaient à cœur de se racheter. Face à eux, une équipe remaniée de Nouvelle-Zélande, qui n’en reste pas moins impressionnante. En effet, les hommes de Mario Ledesma ont été malmenés. Inexistants en première période avec un logique 03-24 à la pause. Plus dangereux en seconde période, ils n'ont pas été en mesure de faire trembler les hommes d’Ian Foster. Ces derniers, pas vraiment bousculés durant la rencontre, concèdent un essai peu avant l’heure de jeu. Trop peu pour être inquiétés réellement dans une rencontre faible en grandes envolées. Score final 13-36, sans surprise malheureusement.

Quel impact pour le classement World Rugby ? Depuis la coupe du monde 2019, c’est l’Afrique du Sud qui occupe la première place du classement. Logique, après avoir été sur le toit du monde et n’avoir joué que très peu de matchs en raison de la crise sanitaire. Mais il semblerait que les All Blacks soient en passe de récupérer cette place qui leur revient de droit. Si on en croit la presse étrangère, les hommes de Foster l'auraient même déjà récupéré. Mais il faudra attendre l'officialisation de World Rugby ce lundi. Une chose est sûre, la rencontre opposant la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud vaudra son pesant d'or. Un choc 1er contre 2ᵉ très attendu, et à juste titre puisqu'il s'agira du 100e match entre ces deux nations.