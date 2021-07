VIDEO. Régalez-vous devant les plus beaux essais marqués après une diagonale au pied

Le jeu au pied est une arme offensive de choix face aux défenses en place. Régalez-vous devant les plus beaux essais marqués après une diagonale au pied.

Le rugby vous manque ? Vous n'êtes pas du style à bronzer pendant des heures ? Avec le retour de la chaleur, rien de mieux que se poser dans le canapé avec une boisson fraîche dans une main et votre téléphone dans l'autre pour regarder cette compilation des plus beaux essais marqués après une diagonale au pied. Une arme offensive de choix lorsque la défense est en place ou bien lorsqu'elle a été resserrée autour des rucks. Dans ces moments-là, l'ouvreur, ou tout du moins un 3/4, lève la tête et voit l'espace au large. Il adresse alors une passe au pied par-dessus le premier rideau pour un coéquipier en bout de ligne. Dès lors, tout est entre ses mains. Il faut avoir le bon timing, mais aussi ne pas avoir mangé trop gras avant la rencontre pour se saisir du cuir aux dépens des défenseurs. Régalez-vous !