VIDEO. Pro D2. Vannes surprend Nevers sur sa pelouse et rejoint Oyonnax en demie !

Vannes s'est qualifié en demi-finale de Pro D2 aux dépens de Nevers. Les Bretons retrouveront Oyonnax. Dans un match serré, les visiteurs ont su trouver la faille.

On connait désormais l'affiche de la première demi-finale de Pro D2. Elle opposera le leader de la saison régulière Oyonnax à Vannes. À la surprise de beaucoup, les Bretons sont allés s'imposer sur la pelouse de Nevers ce jeudi soir. Une surprise car l'USON évoluait non seulement devant son public. Mais n'avait plus perdu depuis la 20e journée ! Soit dix rencontres sans défaite. Les Bourguignons étaient également invaincus à domicile depuis la 17e journée et la venue d'Oyonnax. Mais parmi les deux seules équipes à avoir battu Nevers sur sa pelouse, il y avait Vannes. Et une fois de plus, les visiteurs ont trouvé la clé pour s'imposer. Et ce, alors que les locaux avaient ouvert la marque au quart d'heure grâce à David alors que Vannes évoluait à 14 après le jaune d'Edwards. La discipline aura coûté cher aux deux équipes. Puis Nevers a encaissé un essai de pénalité juste avant la pause après deux exclusions temporaires coup sur coup.



Aux citrons, les deux clubs étaient dos à dos. Mais en dépit de son infériorité numérique, les joueurs de Nevers ont montré pourquoi ils étaient invaincus depuis tant de matchs. Après avoir tenu bon en défense au retour des citrons, ils ont parfaitement exploité un ballon au large avec une course de Loaloa qui a servi Ambadiang en bord de touche. Beaucoup trop rapide, l'ailier a permis aux siens de passer devant. Quelques instants plus tard, ce sont les avants qui ont été en vue, mais le ballon n'a pas pu être aplati. Une occasion manquée qui a pesé dans le résultat final puisque Vannes a aussi fait parler la puissance de son pack avant l'heure de jeu. Et trouver la faille au large par Lafage (57e). A ce moment-là, la victoire n'avait pas choisi son camp (17-17). Mais si Nevers avait parfaitement entamé la seconde période. Vannes l'a mieux terminé en allant chercher une pénalité décisive à la 68e face aux perches. Une avance de trois points suffisante pour l'emporter et rejoindre Oyonnax en demie au grand désespoir de Nevers.