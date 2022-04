VIDÉO. PRO D2. Ravouvou assomme Montauban et Bayonne s'impose à Sapiac

En ouverture de cette 27ème journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais s'est imposé sur la pelouse de Montauban 23-33, grâce notamment à un excellent Ravouvou.

Ce jeudi soir, Montauban, 8ème à 3 points de Colomiers (6ème), recevait l'une des équipes les plus impressionnantes de cette saison, l'Aviron Bayonnais. Dauphins des Montois, les coéquipiers de Gaëtan Germain devaient aller chercher un résultat du côté de Sapiac, afin de conforter leur deuxième place devant Oyonnax. Et dès le début de la rencontre, l'on sent les visiteurs plus tranchants. Ils asphyxient totalement les hommes de David Gérard, et sont donc logiquement récompensés par un premier essai signé Ravouvou. Inarrêtable, le Fidjien s'offrit même un doublé dans la foulée, après un superbe retour intérieur de Maqala (0-17). Les hostilités étaient lancées !

Après ce premier quart d'heure parfait, les Bayonnais peinent à freiner le retour de Montauban. Le match se tend un peu, et après un échange de coups entre Mikautadze et Paulino, l'arbitre de la rencontre décide d'exclure définitivement les deux hommes, laissant leurs partenaires à 14 pour le reste de la rencontre. Les espaces se libèrent, et après un nouveau carton (jaune cette fois-ci) distribué à Germain, Montauban revient dans la partie grâce à Matawalu (7-17). Uanivi inscrit même un deuxième essai juste avant la pause, ramenant son équipe à seulement 6 points de Bayonne, 14 à 20. Mais voilà, au retour des vestiaires, l'indiscipline des Montalbanais leur coûta de nouveau (très) cher : suite à un déblayage trop appuyé, Nicolas Agnesi écopa d'un carton rouge (47ème). À 13 contre 14, Montauban résista le plus possible à la deuxième meilleure attaque du championnat, mais céda en fin de rencontre avec un dernier essai signé Baget (23-33). Une défaite dure à accepter pour Montauban, qui aura tout donné sur la pelouse de Sapiac. Bonne opération en revanche pour Bayonne, qui possède désormais 6 points d'avance sur Oyonnax, avant sa rencontre face à Agen.

