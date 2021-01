VIDEO. Pro D2. Les joueurs de Carcassonne ont cassé les chevilles des Rouennais

Jasmin (9e), Azar (46e), Glover (54e) et Carbou (72e) ont permis à Carcassonne de remporter une précieuse victoire aux dépens de Rouen en Pro D2.

Au coup d'envoi du match, Carcassonne occupait la 15e place à égalité de points avec Valence-Romans, tandis que Rouen étaient trois longueurs devant au 12e rang. Mais à l'issue de cette 18e journée de Pro D2, les cartes ont été temporairement rebattues. En effet, l'USC est sorti de la zone rouge à la faveur de son succès bonifié sur les Normands. Laissant ainsi sa place de relégable à Mont-de-Marsan. Cinq précieux points qui permettent même à Carcassonne de passer devant son adversaire du soir. Une opération parfaite pour les hommes de Christian Labit qui ont dominé cette partie de la tête et des épaules. Les visiteurs n'auront mené que deux minutes après la pénalité de Michallet. Puis Jasmin (9e), Azar (46e), Glover (54e) et Carbou (72e) ont porté la marque à 29 à 9. Mention spéciale à Jasmin et Glover qui ont fait parler leurs appuis pour prendre à défaut la défense et marquer deux très beaux essais.