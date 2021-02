VIDEO. Pro D2. Intenable, Naituvi a tout fait à la défense du VRDR pour la fessée de la soirée

Mont-de-Marsan s'est imposé sur la pelouse de Valence-Romans ce vendredi en Pro D2 avec le bonus offensif. L'ailier Wame Naituvi a été très en vue.

Ce vendredi soir, Mont-de-Marsan n'a pas fait dans la dentelle sur la pelouse de Valence-Romans en inscrivant près de 50 points. Surtout, les Montois ont réalisé une très bonne opération en décrochant les points de la victoire bonifiée. Ce qui leur permet de prendre un peu d'air sur la zone de relégation dans laquelle se trouve justement le VRDR. Les visiteurs qui restaient sur deux contre-performances à la maison avec un nul et une défaite sont allés chercher de précieux points sur la pelouse d'un concurrent direct pour le maintien. Face à des locaux réduits à 14 dès la 11e minute de jeu suite au rouge de Florian Goumat, l'ailier fidjien Wame Naituvi a été particulièrement en vue. Ancien espoir clermontois arrivé en France en 2016, il s'est rapidement imposé sous les couleurs montoises. Dotés de bons appuis et surtout d'une grosse vitesse, il s'est offert un doublé et a contribué aux réalisations de David puis Genova à la faveur de très belles courses. Auteur de 9 essais l'an passé, il en totalise 5 cette saison.