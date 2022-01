VIDEO. PRO D2. Goutta accroche Bayonne pour sa première avec Agen !

Le SU Agen est passé tout proche de l'exploit face au candidat à la montée Bayonnais. Les deux équipes partagent les points à Armandie.

Pas de septième succès pour les Basques à l'extérieur cette saison. Ils ont eu tout de même une ultime opportunité dans les dernières secondes, par l'intermédiaire de l'ouvreur Bayonnais Manuel Ordas, ratée en drop à 30 mètres des poteaux. Pour sa première sur le banc agenais, le catalan Bernard Goutta a été très proche de débuter de la meilleure des manières face à un candidat à la montée en Top 14. Si son équipe a montré un très bon visage en première période, elle a levé le pied en fin de match. Ce qui a permis aux bleus et blancs de s'en sortir et de ramener deux points. Deux points que l'ancien Agenais et actuel joueur de l'Aviron Denis Marchois apprécie :

On a de la chance de revenir. Honnêtement, on aurait pu gagner si l’on avait mis notre jeu en place dès l’entame. Mais à la 60e, j’aurais signé des deux mains pour ramener deux points. Quand je vois la physionomie du match, on aurait pu ne rien ramener du tout. On espérait pas ramener deux points seulement, mais c’est toujours bon à prendre. Il faut passer à autre chose.

L'état d'esprit agenais au rendez-vous

L'engagement agenais sur l'ensemble du match s'est fait ressentir à tel point que Bayonne semblait surpris, tant le match aller avait eu un scénario très différent (victoire 37-16). Bernard Goutta est très satisfait de cet aspect. " Il fallait se présenter à cette équipe de Bayonne pendant les 20 premières minutes. On a fait mieux que ça, on a gagné les collisions, et c’était forcément plus simple de se mettre en place ". Agen s'est montré efficace de fait en début de match grâce notamment à Kolinio Ramoka qui finissait une pénalité jouée rapidement par Graou (10'). Lagarde et Gerber meublaient le score au pied et le SUA rentrait au vestiaire avec un avantage de sept points (13-6).

Bayonne perd le rythme

Depuis quelques semaines, les joueurs de Yannick Bru ne sont plus aussi performants qu'ils avaient pu l'être en début de saison. Ce dernier positif au Covid et absent en conséquence, ses joueurs ont connu une semaine de préparation délicate. Ils ont néanmoins eu un sursaut d'orgueil en fin de match, avec notamment Van Jaarsveld à la 68ᵉ minute qui en force permettait aux siens de revenir au score. Bayonne a pris l'ascendant physiquement sur son adversaire, mais semble moins souverain qu'au début de saison, alors que des équipes comme Oyonnax ou Mont-de-Marsan carburent à plein régime actuellement. Le match nul a bien souligné la physionomie du match et les deux clubs se satisferont de ce résultat.