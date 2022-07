VIDÉO. Pour la 100e d’Etzebeth, les Springboks dominent le Pays de Galles

Ce samedi 16 juillet, les champions du monde en titre sont venus à bout des Gallois sur le score de 30 à 14.

Pour les Boks, l’honneur est sauf. Les hommes en vert et or ont su se relever de la défaite historique de la semaine passée. Au DHL Stadium du Cap, les Gallois n’ont pas réitéré l’exploit et concède donc cette série en terre australe. En effet, les Africains ont su tenir leur rang. Ils sont ainsi la seule des trois grandes nations de l’hémisphère sud à avoir remporté sa série de tests-matchs estivaux. Les Anglais et Irlandais sont allés respectivement gagner en Australie et en Nouvelle-Zélande. Faits de match notable, le deuxième ligne Eben Etzebeth fêtait sa 100ème sélection avec les Springboks pour l’occasion. À 30 ans, il est le sud-africain en activité avec le plus de caps. Au vu de son activité et de son rôle dans le groupe, il paraît même en bonne voie pour rattraper Victor Matfield et ses 127 sélections, un record pour la sélection. VIDEO. Top 14. Etzebeth énorme, Vakatawa impérial, Toulon créait la surprise au Racing en 2021Pour le XV du poireau, c’est une saison noire qui se termine. Après une tournée de novembre peu convaincante, car ponctuée par de nombreuses blessures, les joueurs de Wayne Pivac avaient enchainé sur l’un de leur pire Tournoi des VI Nations de la dernière décennie. Pourtant champions en titre, ils se sont inclinés à 4 reprises sur 5 rencontres. Une campagne ponctuée par une défaite à domicile face à l’Italie.