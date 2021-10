VIDEO. Plaquage, mêlée, ruck, Adriana Karembeu a testé le rugby à Massy

Dans le cadre de l'émission ''Les pouvoirs extraordinaires du corps humain'', Adriana Karembeu et Michel Cymes ont testé le rugby à Massy

Ancienne mannequin, Adriana Karembeu anime l'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Michel Cymes depuis maintenant cinq ans. Cette semaine, les os étaient à l'honneur. Et le duo est parti "à la découverte de toutes les techniques pour soulager les problèmes du squelette." Pour répondre à la question "comment éviter les traumatismes crâniens", ils sont notamment allés à la rencontre des rugbymen de Massy, club de Nationale. Sport de contacts, le rugby n'épargne pas les corps et notamment le crâne. Pour tenter de mieux comprendre comme les joueurs se préparer et se protéger pour minimiser les impacts, Adriana Karembeu et son compère ont donné de leur personne. Mêlée, touche, plaquage, ils ont testé le rugby pour le plus grand plaisir des Massicois.