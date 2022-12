VIDÉO. Personne n'en parle, mais le Racing a failli réaliser un véritable exploit sur la pelouse des Harlequins

Pendant les prolongations de la finale de la Coupe du Monde de football, le Racing 92 a failli réaliser une grande performance en Champions Cup, sur la pelouse des Harlequins.

Au cas où vous n'étiez pas au courant, hier, en même temps que les prolongations de la finale de la Coupe du Monde dantesque entre la France et l'Argentine, le Racing 92 se déplaçait sur la pelouse des Harlequins en Champions Cup. Une rencontre primordiale pour les coéquipiers de Russell, qui se devaient de réagir après la débâcle de la semaine passée, face au Leinster. Mais voilà, face aux champions d'Angleterre 2021 (privés de Marcus Smith), le Racing 92 a effectué une entame calamiteuse, encaissant un essai dès la 2ème minute de jeu (Head). Néanmoins, les Franciliens ne se découragent pas, et virent même en tête à la pause, après un essai du numéro 8 Kamikamica (7-10).

''Branlée'', ''démonstration'', le Leinster a impressionné les fans de rugby en punissant le Racing 92Bien embarqué dans cette rencontre, le club de Nanterre va vite déchanter dans le second acte, et ce très rapidement. Car après avoir encaissé un second essai, signé Esterhuizen, le Fidjien Kamikamica va se rendre coupable d'un plaquage dangereux à la 51ème minute. Verdict, carton rouge pour l'ancien joueur de Brive, qui disputait là son premier match de Champions Cup. Une erreur qui ne permettra pas aux Franciliens de revenir dans la partie, face à des Anglais très solides devant (score final 14-10). Un dénouement cruel, qui condamne quasiment par la même occasion le Racing 92 dans cette compétition...