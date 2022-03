VIDEO. On a halluciné devant ce sombrero incroyable de Todd pour l'essai des Brave Lupus

Il y a 15 jours, les Brave Lupus ont inscrit un essai des plus spectaculaires. L'un des principaux protagonistes ? Matt Todd, l'ancien All Black aux 25 sélections.

Cela a failli passer inaperçu et pourtant, nous avons peut-être déjà trouvé l'un des essais les plus spectaculaires de l'année. Il y a près de 15 jours en League One, le championnat japonnais, s'affrontaient les Toshiba Brave Lupus et les NEC Green Rockets Tokatsu. Les premiers se sont imposés assez nettement, et ont fait la différence dans les dernières minutes (37-18). Jusque-là, rien d'extraordinaire me direz-vous. C'était sans compter sur un essai somptueux inscrit par les locaux à l'heure de jeu.

VIDÉO. RUGBY. Pour sa première au Japon, Damian McKenzie impressionne avec les Tokyo Sungoliath !

Le score est alors de 15 à 13. Les Brave Lupus amorcent une attaque dans les 22 mètres adverse. Le flanker Matt Todd allonge une longue sautée qui termine dans les bras d'Atsuki Kuwayama, son ailier. Ce dernier franchi puis la redonne à Todd avant que le miracle ne se produise. Le Néo-zélandais perd le contrôle du ballon vers l'arrière mais d'un réflexe de footballeur, donne au dernier moment un coup de pied (ou de talon) dans la gonfle. L'ovale s'envole et termine dans les bras du numéro 8 international japonais Yoshitaka Tokunaga qui aplatit. Un peu chanceux mais aussi somptueux.