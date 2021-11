VIDEO. McGuigan pète une durite et claque une prise par retournement à la Conor Mcgregor en plein match

Le joueur de Sale Byron McGuigon a évidemment été exclu pour son geste digne des meilleures prises de MMA sur Nick Tompkins...

Quel est le lien entre l'Irlandais Conor McGregor et l'Ecossais d'adoption Byron McGuigan ? A priori il n'y en a pas, à part le fait qu'il possèdent tous les 2 le préfixe en "Mc" dans leur nom de famille et qu'ils cultivent également une passion commune pour les tatouages. En effet et jusqu'à preuve du contraire, le premier est un champion de MMA quand l'autre est un ailier/arrière capé 10 fois avec le XV du Chardon et pensionnaire de l'équipe des Sale Sharks, en Angleterre. Mais peut-être plus pour longtemps. Car avec ce qu'il nous a montré ce week-end, le natif de Walvis Bay (Afrique du Sud) pourrait très bien switcher de sport pour basculer du rectangle vert à l'octogone grillagé.

Face aux Saracens ce dimanche, alors que son équipe était menée 13 à 0 mais bel et bien en position de marquer, le joueur de 31 ans a complètement disjoncté. Sur une action chaude, Nick Tompkins et lui se chambrent gentiment. Mais après une caresse du Gallois sur la tête de McGuigan, ce dernier se relève avec vigueur puis met cette fois une vraie tape derrière la tête de son opposant, avant de le ceinturer par derrière puis de lui faire une prise par retournement que McGregor en personne n'aurait pas reniée. Et ce n'est pas fini puisqu'une fois au sol, l'Écossais saisit au cou son adversaire avant de le relever sèchement puis de le projeter à nouveau par terre, contre les boudins de protection, et de lui appuyer sur la gorge. Un véritable craquage en règles auquel Tompkins, mâlin, n'a pas répondu, laissant son équipe récupérer la pénalité et McGuigan écoper d'un des cartons rouges les plus justifiés de l'année.

En suivant, les Sarries marqueront deux nouveaux essais dont un sur l'aile déserte de McGuigan, pour finalement s'imposer 25 à 14 sans sourciller. Nul doute d'après le match, ce dernier a dû autre que se faire tirer les oreilles par le coach de Sale, Alex Sanderson. Sinon, alors que le choc des poids lourds entre les francophones Ciryl Gane et Francis Ngannou approche, on conseillera à Byron McGuigan de lancer un défi à Nick Tompkins pour un combat une catégorie en dessous...

