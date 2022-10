VIDEO. MARCUS SMITH ! Admirez la masterclass du prodige anglais face aux Sharks de Tuilagi

Le prodige anglais Marcus Smith a été resplendissant ce week-end face à Sale. Il a permis à son équipe de l'emporter à Sale et de se replacer au classement.

À l'aube de la tournée automnale qui débutera d'ici une douzaine de jours, où en sont nos voisins anglais ? Ceux qui vont notamment recevoir tous les géants de l'hémisphère sud se préparent en conséquence, en ce moment. Alors que le XV d'Angleterre s'est rejoint ce lundi pour se rendre en stage à Jersey, ses protégés étaient sur le pont ce week-end, en Premiership. Et parmi eux, un a montré qu'il était (comme souvent) dans une forme étincelante en ce début de saison : Marcus Smith. Le prodige britannique se déplaçait avec ses coéquipiers des Harlequins sur la pelouse des invaincus Sale Sharks, dimanche. Et puisque l'adversité était encore plus haute que les week-ends précédents, le natif de Manille a décidé d'assumer son statut de nouvelle vedette du rugby anglais en délivrant une prestation 4 étoiles face aux hommes de la banlieue de Manchester.

D'abord décisif sur le premier essai en se portant à hauteur de son compère Danny Care avant de délivrer une passe au pied rasante et croisée millimétrée pour son ailier Davids, l'ouvreur de 23 ans a ensuite permis a son équipe de passer devant à la pause, en plongeant dans l'en-but lui-même. Comment ? Combinaison après touche, remise intérieure dans le bon timing pour Murley, qui franchit. Sur le temps de jeu suivant, Smith était déjà replacé sur l'extérieur et coupait une passe de Marchant pour venir tranchant et prendre la défense locale à revers. Le festival Smithy. En seconde période, il n'y en n'aura à nouveau que pour lui, puisque l'homme aux - déjà - 100 matchs de Premiership (pour 969 pts) passera 3 nouvelles pénalités pour assurer la victoire des siens. 21 points inscrits sur les 26 de son équipe, à l'instar de Thomas Ramos avec Toulouse ou de Jalibert avec Bordeaux, le magicien de Londres a fait plus que le job ce week-end. Et son équipe nationale s'en frotte déjà les mains...

