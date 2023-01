VIDEO. Malgré un beau saumon samoan, Manu Tuilagi échappe (miraculeusement) au carton rouge

Auteur d'un plaquage très limite sur l'ouvreur des Harlequins à la réception d'une chandelle, Tuilagi s'en est sorti indemne. Étonnantes, ces interprétations...

Vous voulez la preuve que les internationaux anglais aiment jouer avec le feu ? Alors direction l'Angleterre et le Stoop, siège historique des Harlequins de Londres. Les coéquipiers d'Alex Dombrandt recevaient Sale ce week-end, une équipe qui tourne très bien en ce moment malgré la fessée subie sur la pelouse de Toulouse en Champions Cup. Mais en l'absence de Marcus Smith, cette formation des Quins redevient somme toute banale et n'avait pas les armes pour faire tomber les hommes de la banlieue de Manchester. Score final 16 à 24, mais une action interprêtée différemment aurait pu faire basculer la rencontre. On s'approche de l'heure de jeu lorsque que Manu Tuilagi veut placer l'une de ses spéciales : désosser quelqu'un à la réception d'une chandelle.

Petit problème, le réceptionneur et ouvreur adverse Tommaso Allan ne capte pas le ballon et commet un en-avant. Mais Tuilagi, comme déconnecté, arrive tout de même pleine bourre et lui place son épaule dans la tête, sans enserrer qui plus est. Même si le centre anglais semble ralentir un tantinet son geste juste avant l'impact, le choc est tout de même violent, la différence de gabarit entre les deux hommes et la vitesse de Tuilagi s'occupant de laisser son adversaire au sol, sonné. Verdict ? Rien du tout à l'encontre du "big man". Selon-vous, quelle sanction aurait-il mérité ?