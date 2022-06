VIDEO. Malgré sa blessure, il marque un essai mémorable grâce à ses coéquipiers et à l'équipe adverse

En ce moment se déroule à Cork en Irlande le tournoi international de rugby mix. L'IMART 22, 3e tournoi de ce type, ce sont 28 équipes et 1000 joueurs avec et sans handicap du monde entier s'affronteront pour les trophées Winners et Spirit dans les tournois féminins et masculins. Parmi elles, on trouve l'équipe irlandaise des Banbridge Barbarians. Lors de leur dernier match de poule, ils avaient besoin de marquer un essai. Ils ont alors fait appel à Robert. Blessé à la jambe quatre semaines avant le tournoi, il n'a pas pu participer à la compétition. Mais ses coéquipiers ont tenu à ce qu'il soit aussi présent sur le pré. Grâce aux adversaires, qui ont aussi joué le jeu, il a pu marquer sur ce qui pourrait être considéré comme un superbe maul.

We all need team mates like the @banbridgerugby Barbarians. They needed a score in their final #IMART2022 Pool Game & brought on Robert Crory.



Robert was injured 4 weeks before the tournament but that wasn't going to stop him.



#SpiritOfRugby I @IMART_worldcup I #IrishRugby pic.twitter.com/RrQNf7AcFU