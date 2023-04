VIDEO. Louis Rees-Zammit met les nitros et déborde Teddy Thomas et Raymond Rhule comme des bleus

Lors du match épique entre La Rochelle et Gloucester en Champions Cup, le Gallois Rees-Zammit a prouvé qu'il était probablement le joueur de plus rapide d'Europe.

"We know, Louis Rees-Zammit is quick, really quick." Comme le répètent assez souvent les commentateurs anglais, on le sait, Louis Rees-Zammit est rapide, très rapide même. Il l'a d'ailleurs encore prouvé face au XV de France il y a deux semaines et ce sont, de fait, ses cannes et sa gueule de poupon qui ont fait sa renommée. Car si confiant en ses qualités de vitesse et à l'instar des bolides du 7 comme Conroy ou Isles, le Gallois n'hésite pas à tenter parfois des débordements improbables. Ce samedi en 8ème de finale de Champions Cup face à La Rochelle, il a encore une fois fait des misères aux Français. Notamment en inscrivant un essai à la réception d'une passe au pied millimétrée de son ouvreur. Mais aussi et surtout à l'heure de jeu, alors que le vent d'une sérieuse menace anglaise commençait à souffler au-dessus de Deflandre.

Puisqu'on vous parlait d'actions improbables, regardez plutôt ce qui suit : à la réception d'une chandelle rochelaise dans ses 22 mètres côté droit, l'athlétique ailier (1m91 pour 96kg) des visiteurs ne tape pas loin devant pour inverser la pression, ni même ne relance dans l'axe avec quelques appuis pour attendre ses soutiens, comme l'auraient fait la majorité des joueurs dans cette situation et à ce moment-là du match. Rees-Zammit, lui, va immédiatement amorcer une relance grand côté et prendre le périphérique : avec sa posture de course très spécifique, sans donner l'impression de forcer, il va tout simplement déborder Raymond Rhule et Teddy Thomas avec la même facilité que vous ne déposeriez Dorian Aldegheri et Uini Atonio à la course ! Avant de taper par-dessus Dulin et d'être gêné par Thomas qui revenait tant bien que mal, au moment de prolonger au pied. Une action qui se terminait par une sortie en ballon mort ; dommage, tant la course d'une centaine de mètres du Gallois méritait un meilleur sort.

Pour rappel, Rhule et Thomas ont respectivement déjà été mesurés à 38 et 37km/h en match... Rees-Zammit, lui, flashé à 38,6km/h lors d'une rencontre internationale. Bref, les rafales étaient de sortie sur la pelouse des Maritimes ce samedi. Et même si La Rochelle l'a emporté au finish face aux coéquipiers d'Ackermann, le Gallois de 22 ans pourra toujours trouver une - maigre - consolation en se disant qu'il a prouvé aux yeux de tous qu'il était certainement le joueur le plus rapide d'Europe à l'heure actuelle...

