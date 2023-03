VIDEO. L'incroyable course de ce caméraman pour filmer un superbe essai en gros plan

Lors du match du United Rugby Championship, l'essai de Maxwane pour les Lions face à Trévise a été filmé de manière spectaculaire par le caméraman.

VIDEO. INSOLITE : Quand un cameraman prend ses responsabilités et influence l'arbitreDans le rugby moderne, les caméras sont partout autour du terrain, dans les vestiaires, mais aussi au-dessus de la pelouse avec la célèbre spidercam. Elle nous offre de superbes images et parfois aussi des moments cocasses lorsqu'elle est heurtée par le ballon sur des jeux au pied hauts. Sachez d'ailleurs que pendant la prochaine coupe du monde en France, la technologique hawk-eye sera également utilisée pour valider ou refuser des essais mais aussi lors de potentielles fautes. Ce ne sera pas une première puisqu'elle avait été mise à contribution en 2015 puis en 2019. Plus rien n'échappe à l'oeil des caméras, une manière également de permettre aux spectateurs confortablement assis dans leur canapé d'être immergés dans l'action. Le week-end dernier, les supporters de Trévise et des Lions ont eu droit à une séquence marquante lors de l'essai de Maxwane après l'heure de jeu. Alors que les Sud-Africains ont lancé leur attaque depuis les 22 mètres, le réalisateur a eu la bonne idée de basculer sur le caméraman situé en bord de touche. Et celui-ci ne s'est pas contenté de tourner sa caméra pour suivre l'action... il a couru à hauteur des joueurs sur plus de 50 mètres ! Qu'on donne une paire de crampons à ce cadreur !