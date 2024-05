VIDEO. L'idole Joe Marler craque, claque Thomas Ramos comme son fils et plombe les Harlequins

Alors que les Harlequins bénéficiaient d'une dernière possibilité de renverser la demi-finale contre Toulouse, Joe Marler a fait l'idiot, tarté Thomas Ramos et renvoyé les siens à Londres...

C’est un personnage excentrique, pour dire le moins. Qui grâce à sa grande gueule, son apparence et sa longévité, figure toujours parmi les piliers les plus connus de la planète, alors que cela fait désormais quelques années que Joe Marler est plus sur la fin qu’autre chose.

VIDÉO. D’une ''passe de la tête'', Joe Marler envoie Lawes à dame et crucifie le JaponA bientôt 34 ans désormais, le boûte-en-train jouit de ses 93 sélections pour rentrer sur les fins de match des Harlequins et tenter de faire valoir son expérience et sa science de la mêlée. Le hic ? C’est que Joe est toujours un gamin, dans sa tête…



Ce dimanche contre Toulouse, en demie de Champions Cup, l’homme au look de biker a plombé les siens, même si, qu’on se le dise, l’issue du match aurait probablement été identique. Mais tout de même !

VIDEO. 6 NATIONS. Le fantasque Marler allume ses coéquipiers après avoir vu son rêve s'envoler...On imagine la tronche qu’on dû tirer les supporters des Quins lorsque, à la 78ème minute et alors que les coéquipiers de Marcus Smith récupèreraient une ultime pénalité qui aurait pu les ramener dans les 22 mètres toulousains (et à 5 points…), Marler se pensait drôle en collant une bonne "nuquette" à Thomas Ramos, en train de se replacer.





Résultat ? Cette main ouverte bien franche - façon oncle sur son neveu insolent - débouchait logiquement sur un accrochage. M. Brace revenait donc sur l’incident et retournait naturellement la pénalité. Toulouse allait chercher la touche dans le camp des Quins et, au bout d’une 2ème mi-temps irrespirable, gérait les 2 dernières minutes de la rencontre pour s’éviter de nouvelles sueurs.

Champions Cup. Le roi Flament, Costes le génie, etc. Toulouse enflamme les réseaux sociaux face aux HarlequinsMalgré le tempérament, l’expérience et l’aura de Marler sur ce groupe, on ne pas s’empêcher de penser que certains membres du clubs ont dû en lui toucher 2 mots à l’issue de la rencontre afin de lui dire d’arrêter de se penser vicieux et malin sur un terrain.

VIDÉO. Toulouse se fait peur face aux Harlequins, mais s’envole en finale de Champions CupMême si on adore ce bon vieux Joe pour la bonne humeur et les rires qu’il dégage sur comme en dehors des terrains, on ne pourra en effet pas s’empêcher de rappeler que la discipline n’a jamais été le point fort du bougre, qui compte près de 25 cartons reçus en quelque 280 matchs avec son club de toujours. Et que pour l’ensemble de son œuvre, ça nous embêterait fortement si le grand public ne retenait que ça, de la carrière du pilier le plus fantasque que le rugby professionnel n’ait jamais connu…