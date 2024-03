VIDEO. 6 NATIONS. Le fantasque Marler allume ses coéquipiers après avoir vu son rêve s'envoler...

Dans le monde du rugby professionnel, il y a des statistiques folles qui sont à peine croyables. Celle qui entoure ce cadre du XV de la Rose vaut le détour !

Pauvre Joe Marler

Nous sommes dans les arrêts de jeu du match entre l'Angleterre et l'Irlande, le XV de la Rose est à quelques centimètres de la ligne d'en-but irlandaise et perd 22-20.Danny Care colle au ballon, observe ses gros puis décide de finalement donner la balle à son compère des Quins, Marcus Smith. Ce dernier claque un drop, et scelle le score de la rencontre, les Anglais battent le XV du Trèfle !

Quelle joie pour l'ensemble des joueurs, du staff et des supporters anglais, l'Irlande ne fera pas le Grand Chelem et la bande à Ben Earl a réalisé un exploit monumental. Mais si tout le monde fête la victoire, il y en a un qui ronge son frein, bien qu'il soit aussi heureux de ce succès salvateur.

Ce dernier se nomme Joe Marler, et reste, année après année, un des joueurs favoris du public anglais. Le pilier de 33 ans a porté 92 fois le maillot de l'Angleterre, et a même pris part à une tournée avec les Lions britanniques et irlandais. C'est une véritable institution, et un des meilleurs joueurs de sa génération à ce poste.

Néanmoins, en autant de batailles livrées, ce dernier n'a pas marqué une seule fois pour son pays ! Aucun essai, en 92 rencontres ! Certainement le taux le plus faible que vous n'ayez jamais vu ! En club, ce dernier a quand même marqué 11 essais, en 269 matchs !

Mécontent, mais également plein de second degré, Joe Marler a récemment publié un post sur X (anciennement Twitter), où il exprime sa déception : "Zéro point en 92 capes. C'est des conneries votre part, Danny Care et Marcus Smith ! J'allais me promener dedans... (en parlant de l'en-but) si j'arrivais à l'attraper." Le tout, suivi d'une vidéo de l'action en question.

Zero points in 92 tests. It’s bollocks from you @dannycare and @MarcuSmith10 - I was walking it in……… if I managed to catch it 😬 pic.twitter.com/ZDQgsA7GTK March 10, 2024

Factuellement, il est vrai que le solide pilier de 120 kg était en bonne position pour aplatir la balle. Toutefois, il aurait dû enfoncer dans l'en-but Henderson, qui n'avait pas l'air de cet avis ! Mais sur un avantage, et sans soutien apparent, le choix de porter la balle vers Smith s'est avéré payant.

Face au XV de France, Marler sera à nouveau sur la feuille de match, en qualité de finisseur. Nous n'espérons pas cela pour les Bleus, mais qui sait, cette figure du rugby mondiale pourrait inscrire ses premiers points sur la scène internationale.

