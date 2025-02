VIDEO. 🔥 Le nouveau maillot des Bleus pour 69,99 € ? C'est dans la Box Mystère du Tournoi !

Le Tournoi, c’est aussi l’occasion d’enrichir sa collection ! Théo et Thibault déballent la box mystère d’UnBonMaillotRugby.com. Qui aura la meilleure tunique ?

Le Tournoi, c'est l'occasion rêvée pour tout passionné de rugby d'enrichir sa collection de maillots. Et cette année, la rédac' du Rugbynistère a joué les cobayes pour vous avec la nouvelle box mystère d'UnBonMaillotRugby.com.

Un concept simple : une box mystère contenant un maillot officiel (75% de la nouvelle collection, 25% de l'ancienne), une chance sur six de choper le maillot des Bleus et la possibilité d'exclure un pays. Alors, est-ce vraiment le bon plan du moment ? Réponse avec Théo et Thibault.

Une box en édition limitée

Attention, stock ultra-limité ! "Quand il n'y a plus de stock, la box disparaît et il n'y aura pas de réassort". L'offre est donc exclusive et temporaire. Avec un prix d'entrée à 69,99 €, l'opportunité est trop belle pour les collectionneurs et les amateurs de belles tuniques.

Honneur à Théo pour le premier tirage, et... c'est un maillot de l'Angleterre ! "C'est très très blanc même", réagit-il avec humour. Il s'agit du maillot du Mondial 2023, un design sobre mais marqué par la célèbre Rose anglaise en relief. "Un maillot que je n'aurais jamais acheté, mais que je vais garder avec plaisir."

Comme tout bon supporter des Bleus, Théo ne porte pas spécialement le XV de la Rose dans son coeur. Lui qui est pourtant fan du championnat anglais. Mais la rivalité avec nos meilleurs ennemis d'outre-Manche a la vie dure.

Jackpot pour Thibault avec le maillot des Bleus !

Place au tirage de Thibault, et bingo : un maillot de la France ! "Non seulement c'est le nouveau maillot des Bleus, mais en plus en version blanche. Magnifique !" Le design rappelle les maillots à l'ancienne avec un petit col polo, ce qui ne manque pas de lui plaire. Une pièce qu'il portera fièrement lors du Crunch à Twickenham.

Le cadeau idéal pour tout fan de rugby

Au-delà du fun de l'unboxing, cette box est le cadeau parfait pour un amoureux de l'ovale, "que ce soit pour la Saint-Valentin, la fête des Pères ou des Mères", souligne Thibault. Trois box max par commande, une chance sur six de tomber sur les Bleus... Faut-il vraiment hésiter ?

Stock limité, donc dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard ! En attendant, bon Tournoi à tous et... Allez les Bleus !