VIDEO. Le jour où Zebo a été ''puni'' par les Lions pour avoir fait une blague à Conor Murray

Simon Zebo, qui a eu la chance de partir en tournée avec les Lions britanniques et irlandais, n'avait pas été épargné lors de la tournée 2013 en Australie.

Rugby. On a imaginé le XV possible des ''Wallableus'' face aux LionsCet été, les Lions britanniques et irlandais doivent se rendre en Afrique du Sud dans le cadre de leur célèbre tournée. Mais cette dernière pourra-t-elle avoir lieu dans le contexte sanitaire actuelle ? Rien n'est moins sûr. Aussi, les idées fusent. Les Boks se sont dit prêts à jouer en Angleterre. Un internaute a lui proposé aux Lions de venir en France. Cette semaine, c'est le président de la fédération australienne qui leur a proposé de jouer en Australie pour défier non pas les Wallabies, mais une sélection de joueurs australien et français. Pour rappel, les Bleus doivent se rendre en Australie dans le cadre de leur tournée estivale. Une chose est sûre, les Lions sont une sélection qui fait toujours rêver et suscite de l'intérêt. Les joueurs qui ont eu la chance d'en faire partie au moins une fois dans leur carrière en garde un souvenir impérissable.



L'arrière du Racing 92 Simon Zebo a eu cette chance en 2013 lors de la série de matchs en Australie. Appelé en remplacement de Tommy Bowe, il n'a pas affronté les Wallabies. Remplaçant face aux Brumbies, il avait débuté contre les Waratahs et les Rebels. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est son coup de téléphone devant tous les joueurs au coach du Munster de l'époque, Rob Penney, pour lui faire part de sa demande concernant le capitanat. Un gage qui avait suivi l'annecdote de son coéquipier Conor Murray où Zebo lui avait dit que le temps était écoulé, et qu'il pouvait dégager en touche, alors qu'il restait en fait 30 secondes. "Je me suis retourné et il était mort de rire". Une histoire qui a bien fait rire les Lions dont O'Driscoll et qui a valu à Simon Zebo de lancer un dé pour savoir ce que serait sa "punition". Penney a rapidement compris qu'il s'agissait d'une blague quand il a entendu les rires des autres joueurs. Quand on vous dit que les Lions sont une équipe spéciale.