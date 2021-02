Rugby. On a imaginé le XV possible des ''Wallableus'' face aux Lions

L'idée d'une alliance entre l'Australie et la France a émergé afin d'affronter les Lions Britanniques et irlandais. Voici l'un des XV probable si cette idée venait à voir le jour.

La nouvelle a fait réagir. Vous l'avez certainement vu, la lubie d'une équipe hybride, mélangeant les meilleurs joueurs australiens et français a émergé dans le but d'affronter les Lions Britanniques et irlandais. Leur nom ? Les ''Wallableus''. Alors, si rien d'officiel n'a été annoncé, nous nous sommes penchés sur cela et avons imaginé un XV probable si jamais cette option venait à voir le jour. Une équipe à fort accent français.

Mélanger la France et l'Australie pour affronter les Lions ? C'est sur la table