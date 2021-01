MÉLANGER LA FRANCE ET L'AUSTRALIE POUR AFFRONTER LES LIONS ? C'EST SUR LA TABLE :

Le président de Rugby Australie a émis l'idée de mélanger l'Australie et le XV de France pour affronter les Lions britanniques et irlandais.

La tournée des Lions est très suivie dans la plupart des pays de rugby, sauf chez nous. Les vrais amateurs seront devant leur poste de télévision au coup d'envoi, mais cette tournée ne touche pas le grand public. Récemment, le président de la Fédération australienne de rugby, McLennan a déclaré qu'un tout nouveau type de match serait à l'étude.

Pour attirer plus de monde, les Lions affronteront des équipes de Super Rugby, mais pas seulement. L'Australie et les Lions partageraient les revenus des trois tests. Pour augmenter ces revenus, les Lions pourraient affronter une équipe hybride entre les Bleus et les Wallabies, comme le déclare Rugbypass : les "Wallableus". McLennan a déclaré à l'APP qu'ils étaient prêts à faire preuve de créativité : "Il faudra qu'il y ait quelques matchs d'échauffements et la dernière idée est de former une équipe Wallabies-France Barbarians pour que les Lions puissent jouer". Le but est de susciter de l'intérêt avec le jeu des Baabas, bien connu pour sa légéreté. Le problème vient du lieu du match. Les négociations avec l'Afrique du Sud pour l'acceuillir sont également en cours.

Un match avec les Wallableus serait une nouveauté dans le monde du rugby.