VIDEO. L’Angleterre et le Pays de Galles viennent eux aussi à bout de l’hémisphère sud !

Ce samedi 21 novembre, les deux autres géants du sud, Australie et Afrique du Sud, sont également tombés en Europe.

Ce samedi 21 novembre, on avait les yeux rivés sur le Stade de France et nos tricolores qui ont fièrement battu les All Blacks. Mais de l’autre côté de la Manche, il y a également eu un peu de spectacle. Dans un premier temps, les Anglais l’ont emporté face aux champions du monde sud-africain. Pour ce remake de la dernière finale de Coupe du Monde, les hommes d’Eddie Jones ont pris leur revanche. Emmenés par un Marcus Smith émancipé d’Owen Farrell, les Britanniques ont réalisé une prestation de haut niveau. Le coach des vice-champions du monde s’est d’ailleurs exprimé sur la performance de sa pépite : “Marcus Smith est en pleine progression et il va s'améliorer un peu plus à chaque match. Je pense que Marcus a fait un excellent travail. Il va être meilleur, il le sera pour le Six Nations. Je le sais parce qu'il a un grand désir de travailler et d'être un meilleur joueur.”

Plus à l’ouest, les hommes de Wayne Pivac sont venus à bout des Australiens dans une rencontre aux houleux rebondissements. Dès la 15ème minute, Valetini est définitivement expulsé pour un choc tête contre tête où il était le plaqueur. L’arbitre reprochant au joueur de ne pas s’être baissé. Plus tard dans la partie, Nick Tompkins réalise une interception des plus inhabituelles. Il récupère la balle à une main, avant que cette dernière tombe au sol. Pensant à un en-avant volontaire, les Australiens s’arrêtent de jouer et voient le centre gallois foncer dans l’en-but. Sur cette action, l’arbitre Mike Adamson estime que l’en avant n’est pas clairement visible et accorde donc l’essai aux hommes du XV du poireau. Une partition décriée par le coach des Wallabies, Dave Rennie, en conférence de presse : “Je pense que certaines décisions prises par les officiels ce soir étaient horribles et ont joué un rôle important dans le résultat. Je suis évidemment très déçu du résultat. Nous finirons par recevoir des excuses la semaine prochaine, mais cela ne changera rien au résultat. Je pense que nous méritions mieux.” Pour rappel, l’Australie n’a remporté aucune de ces rencontres face à des nations européennes cet automne. Les coéquipiers de Hooper se consolent avec une maigre victoire face au Japon le 23 octobre.