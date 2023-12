VIDEO. La superbe passe décisive de la tête du Palois pour l'essai... du talonneur adverse !

Succès de la Section Paloise ce samedi face aux Dragons en Challenge Cup grâce à l'essai de Théo Attissogbé en fin de partie. Un match marqué par un essai gag.

Corrigés par les Sharks 45 à 5 lors de la première journée de Challenge Cup, les Palois ont retrouvé le chemin de la victoire samedi face aux Dragons sur la pelouse du Hameau. Un succès que la Section doit à sa volonté et à l'essai du jeune Théo Attissogbé après la fin du temps réglementaire.

Une victoire importance avant la réception de Clermont en Top 14 puis le déplacement à Oyonnax suivi du choc face au Stade Rochelais. Les Béarnais n'ont effet pas eu la tâche facile devant leur public malgré une possession en leur faveur.

Si les visiteurs ont eu beaucoup moins de ballons et passé plus de temps à défendre qu'à envoyer du jeu, ils ont toujours été au contact. Suite à deux premières pénalités, ils ont marqué leur premier essai en réponse à celui de Romain Ruffenach à la 27e.

Sur le renvoi qui a suivi, la défense paloise a mal géré la situation et James Benjamin a été le plus opportuniste pour récupérer le cuir et filer dans l'en-but. Le talonneur des Dragons a surtout bien été aidé par l'ailier Thomas Carol, auteur d'une superbe passe décisive... de la tête.

L'international à 7 avec l'équipe de France a réalisé une passe arrière dans les règles pour le numéro deux adverse qui n'en demandaient pas tant. Cependant, c'est bien la Section Paloise qui a tourné en tête à la pause suite à l'essai de Thibaut Hamonou (40e).

Une pénalité de chaque côté plus tard, Pau avait toujours l'avantage pour trois petits points. Mais la réalisation de George Young à la 69e a fait souffler un vent de doute dans les tribunes du Hameau. Les Palois allaient-ils connaitre une troisième défaire de rang cette saison toutes compétitions confondues ?

La libération s'est fait attendre, mais elle a été accueillie avec beaucoup de joie de la part des acteurs du match. Désormais, Pau occupe la 5e place de sa poule à égalité de points avec deux autres formations : Zebre et les Cheetahs, leurs futurs adversaires. Un groupe très homogène où tout est possible pour la qualification.