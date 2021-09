VIDÉO. La nouvelle campagne de recrutement géniale du Rugby Club Frameries !

Alors qu'une nouvelle saison débute, le Rugby Club Frameries a décidé, à travers une vidéo bien montée, de promouvoir le rugby ainsi que les valeurs de ce club.

"Une question de valeurs" : voilà une phrase qui pourrait à elle seule définir l'essence même de notre sport. Et cela tombe bien, car c'est aussi le titre du nouveau film sorti par le Rugby Club Frameries, afin de promouvoir les valeurs que prônent ce club de première division belge. Situé dans la région du Borinage, le RCF n'a cessé ces derniers temps, de multiplier les différentes campagnes publicitaires. Le but ? Inciter un maximum de personnes à rejoindre la grande aventure qu'est le rugby ! D'autant plus qu'avec ces deux dernières années de galères, cela devenait une nécessité ! C'est d'ailleurs ce que nous confiait Cédric Minot, responsable de la communication et ancien joueur du Rugby Club Frameries : " L'idée du film est venue d'un problème. Notre club a subi de plein fouet la crise du Covid (...) Du coup, on s'est mis en tête de faire quelque chose qui sort des sentiers battus. Dans un monde où tout fout le camp, c'est bon de se rappeler qu'il y a un endroit où l'on se sent bien (...) où chacun a sa place". Après ce constat, Cédric, ainsi que Thierry Siebrand et Benoît Dobbelstein, se sont vite mis au travail pour réaliser ce film plein d'inventivité. Une idée payante, puisque ce dernier nous recense près de 41 nouvelles inscriptions au RCF depuis.

Une bonne nouvelle pour ce club créé il y a 50 ans, que Cédric Minot nous décrit comme une véritable famille : " C'est une grande famille qui s'habille de jaune et de noir. Tout le monde se connaît, l'ambiance est fantastique (...) Nous comptons 400 adhérents, et le double des camarades qui tournent autour du club ". En gros, le rêve pour tout amateur de l'ovalie ! Une publicité parfaite pour le RCF, mais également pour le rugby en Belgique, trop peu connu chez nos voisins, car éclipsé par le football et le hockey sur gazon. Mais avec ce genre de vidéos, on ne doute guère que le ballon ovale s'incruste de plus en plus dans le paysage du "Plat Pays" ! Si tu veux en savoir plus sur ce club génial, on t'invite à regarder sans modération " Une question de valeurs". Qui sait, si tu es un jeune joueur belge en quête de nouvelles aventures, peut-être seras-tu tenté par les Charbons & Or ! Et si ce n'est pas le cas, jette-y tout de même un coup d'œil, on te promet que ça vaut le détour.