VIDEO. La der de Rencontres à XV, Jean Abeilhou ému au moment de dire au-revoir

Suite à l’émotion générale, un nouvel avenir se dessine pour Rencontres à XVJean Abeilhou a présenté ce dimanche la dernière de Rencontres à XV sur France 2. "Comme on le dit à Montauban : il y a 30 ans, nous avions coupé le ruban, aujourd'hui nous fermons le banc." Après trois décennies de rugby amateur, l'émission diffusée le dimanche matin pourrait disparaître. L'annonce avait provoqué de vives réactions chez les amoureux du ballon ovale et même chez les pratiquants, pros comme amateurs. "Merci pour votre fidélité. Merci pour vos nombreux soutiens et vos nombreux témoignages", a tenu à dire Jean Abeilhou, tout en laissant la porte ouverte à un retour. "Croisons les doigts, peut-être que Rencontres à XV reviendra à la rentrée sur une autre chaîne." C'est tout ce qu'on espère !