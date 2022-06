VIDEO. International à 7 et passé par la Currie Cup, que fait cette machine en Fédérale 3 ?

Dimanche, Amiens aura besoin de toute la puissance de son troisième ligne Tapiwa Tsomondo face à Maisons-Laffitte lors du barrage d'accession à la Fédérale 2.

VIDEO. L'impact player de Barbezieux-Jonzac fait le buzz sur les réseaux sociauxLe nom de Tapiwa Tsomondo, ça vous dit quelque chose ? Sans doute rien. Mais du côté de Maisons-Laffitte, on porte un oeil tout particulier sur ce joueur d'Amiens. Et pour cause, le RCA et le MLSGP 78 croiseront le fer à deux reprises les 5 et 12 juin lors du barrage d'accession à la Fédérale 2. Et ils trouveront sur le chemin, le solide 3e ligne originaire du Zimbabwe Tsomondo (1,89 pour 105 kg). International à 7 pour son pays natal, il a débarqué au RCA l'été dernier en provenance d'Aubenas où il n'a joué qu'une saison en Nationale. Si on vous parle de lui, c'est parce qu'il en impose physiquement. Passé par l'académie des Sharks et de la Western Province en Afrique du Sud ou encore les Blue Bulls, Tapiwa ne se tourne pas les pouces à la musculation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taps Tsomondo (@tapiwa7)

Une musculature qui ne le gêne pas le moins du monde sur le pré. Non seulement il a des cannes et du coffre (il en faut pour jouer à 7), mais il possède aussi de profil de plaqueur/gratteur. Le FC Saint-Claude avait voulu le recruter en 2017 comme nous l'apprend le Dauphiné Libéré. Mais une blessure avait fait capoter le transfert. À l'origine, il ne devait jouer qu'une saison en France avant de repartir en Afrique du Sud, mais son ami Ryan O’Neill, qui joue à Amiens, l'a convaincu de rester. "Ensuite il m’a montré des photos facebook et le site du club, et il m’a parlé d’un environnement très familial et je me suis dit « pourquoi pas »", raconte-t-il via la gazettesports.

Ses performances en club lui ont notamment permis d'être sélectionné avec le Zimbabwe à XV. Il avait notamment été titulaire lors de la victoire face au Brésil en novembre dernier. Il fait aussi partie d'un groupe élargi en vue des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Il pourrait participer à la phase finale de la Rugby Africa Cup 2022 à Marseille. Laquelle servira de tournoi de qualification pour le Mondial. Le Zimbabwe affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale et pourrait retrouver la Namibie en demie. Ce dimanche, Amiens, qui a été battu à deux reprises par Saint-Malo (20-22 puis 19-0 en Bretagne) en 16es de finale, aura besoin de toute son envie et de sa vélocité pour s'imposer lors du match aller puis dans les Yvelines. Mais du côté de la 3e ligne du Maisons-Laffitte SGP, on aura à coeur de faire front.