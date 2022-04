VIDEO. ''Honteux'', ''brutal'', Axel Muller risque très lourd après son attentat sur Ben Harris

Ce vendredi soir, Brive s'est lourdement incliné face aux Saracens en Challenge Cup (5-55). Une défaite anecdotique pour les Brivistes qui n'avaient aucun objectif en Coupe d'Europe. Cependant, ils luttent toujours pour se maintenir en Top 14. Pour y parvenir, ils pourraient bien être privés d'Axel Muller. Titulaire à 16 reprises en 19 matchs cette saison, l'Argentin est un joueur important pour le CAB. Ce vendredi, l'arrière pourrait bien avoir joué son dernier match de la saison après un horrible geste sur l'Anglais Ben Harris. Un plaquage à l'épaule au niveau du visage qui lui a valu un carton rouge logique. Et pour lequel il va devoir répondre devant la commission de discipline. Pour certains observateurs, notamment sur les réseaux sociaux, qui estiment que ce geste est honteux et brutal, il devrait être suspendu plusieurs semaines.

This should be a 3 month ban …. Just outrageous pic.twitter.com/Okukm1FjjX