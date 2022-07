VIDÉO. Grâce notamment à un excellent Larmour, l'Irlande prend sa revanche sur les Maori All Blacks

Ce mardi, le XV du Trèfle a pris sa revanche sur les Maori All Blacks, en s'imposant à Wellington sur le score de 24-30.

Seulement 3 jours après son exploit retentissant face à la Nouvelle-Zélande, les hommes d'Andy Farrell retrouvaient le chemin du terrain ce mardi matin, face au Maori All Blacks. Pour ce faire, nous avions le droit à une équipe très remaniée de l'Irlande, en prévision du dernier match face aux Blacks samedi. Des remplaçants qui, au-delà de vouloir montrer leur qualités au sélectionneur, tenaient à prendre leur revanche sur une formation qui les avait sèchement battus le 29 juin dernier (32-17). Et aux termes d'une rencontre qui a vu de nombreux essais, les coéquipiers de Keith Earls (capitaine et centre du jour) se sont finalement imposés 30 à 24.

RESUME VIDEO. Historique ! L'Irlande bat les All Blacks pour la première fois en Nouvelle-ZélandeL'ailier Jordan Larmour s'est montré décisif avec deux essais inscrits, permettant à l'Irlande de quasiment toujours mener dans ce match. Les Maoris eux, ont tenté de revenir, mais ont commis trop de fautes de main pour espérer s'imposer à Wellington. Notons tout de même le superbe essai du 3/4 remplaçant Ruben Love, qui enrhuma toute la défense celte d'une relance splendide. Avec ce succès, l'Irlande est à 2 victoires en 4 rencontres sur les terres néo-zélandaises. Le match de samedi sera donc la véritable "belle" de cette tournée, qui est d'ores et déjà réussie pour les coéquipiers de Sexton.

