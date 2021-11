VIDEO. France 7 féminin. Les Bleues atomisent la Russie sous l'impulsion d'Okemba et Ciofani

L'équipe de France de rugby à 7 féminine a décroché la 3e place du tournoi des Dubaï après sa très belle victoire sur la Russie ce samedi.

VIDEO. Equipe de France. Sepho, Huyard et Epée font parler leurs cannes de feu au Dubaï 7sLes équipes de France de rugby à 7 étaient à Dubaï en cette fin de semaine. Si les hommes ont raté la qualification pour la Cup, et finalement terminé à la 9e place, les Bleues ont accédé au tournoi principal à la faveur de deux victoires vendredi sur l'Espagne et le Brésil. Seules les Américaines ont tenu en échec les médaillées d'argent de Tokyo. Opposées à l'Australie en demie, elles ont seulement échoué de deux petits points (22-24) malgré des réalisations de Séraphine Okemba, Joanna Grisez, Jade Ulutule et Ian Jason. C'est donc plus motivées que jamais que les Tricolores ont abordé la rencontre pour la troisième place face à la Russie. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de match. Dès l'entame, les Françaises ont annoncé la couleur sous l'impulsion d'Okemba qui a fait exploser deux plaquages pour aller à l'essai. Les Bleues ont monopolisé le cuir et n'ont jamais laissé respirer les Russes aussi bien en attaque qu'en défense. Le résultat a été sans appel, 40 à 0, après un doublé de Ciofani et Pelle ou encore une réalisation de Lothoz.