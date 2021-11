VIDEO. Equipe de France. Sepho, Huyard et Epée font parler leurs cannes de feu au Dubaï 7s

Ce samedi, l'équipe de France de rugby à 7 a battu l'Espagne en match de classement grâce à de très belles réalisations de Sepho, Huyard et Epée.

VIDEO. Equipe de France à 7. Les appuis inouïs et la vitesse folle de Nelson Epée ont mystifié les FidjiNelson Epée avait annoncé la couleur à Dubaï face aux Fidji avec un doublé lors de la première journée. Mais après cette défaite initiale face aux doubles champions olympiques (24-17), les Tricolores ont manqué la qualification pour la Cup. Un nouveau court revers contre les Australiens (17-10) malgré un nouvel essai d'Epée et une réalisation de Sepho ne leur a pas permis d'accéder au tournoi principal. Leur premier succès est intervenu lors de la troisième rencontre de la journée aux dépens du Canada. Pasquet, Riva à deux reprises et une fois de plus Sepho ont marqué face aux Canadiens. Retenu avec les Barbarians français cet été lors du Super Sevens, ce dernier a fait admirer ses cannes avec une très belle course en débordement.

"You can call it champagne because it's from France!" 🍾



Jordan Sepho opens the stride and flies away for @FranceRugby 🔥#Dubai7s | #HSBC7s pic.twitter.com/1Z4Mx6n5dw — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) November 26, 2021

Les Bleus n'ont eu aucun mal à prendre la mesure du Japon ce samedi en match de classement (35-0). Joachim Trouabal (1' & 6'), Alexandre Tchaptchet (9') et une fois de plus Nelson Epée (12') et Jordan Sepho (14') ont franchi la ligne. C'est finalement pour la 9e place du tournoi que France 7 a dû affronter l'Espagne. Un match loin d'être facile après deux jours de compétition. Les Espagnols ont pris le dessus et mené trois essais à un dans le premier acte (21-7). L'ancien Montois et Tarbais Nisié Huyard ayant été le seul à trouver la faille dans la défense ibérique. Au retour de la pause, Rayan Rebbadj a fait admirer sa puissance et vitesse en bord de touche, mais les Espagnols avaient également ajouté un essai à leur compteur. Si bien que la France était menée 26 à 14.



Puis les mouches ont changé d'âne grâce aux deux hommes en forme de cette première étape du circuit mondial. Sepho a tout d'abord ramené les siens à portée d'un essai transformé en traversant tout le terrain depuis ses 22 mètres. À cinq longueurs de l'Espagne, les Tricolores, plus frais en cette fin de partie grâce aux changements, ont continué d'attaquer. Une première offensive a vu Sepho perdre le cuir devant l'en-but. Mais ce n'était que partie remise. Une superbe pression en mêlée leur a permis de récupérer l'ovale puis de l'écarter jusqu'au Toulousain Epée. À ce moment-là, les deux équipes étaient à égalité. Mais le pied sûr de Parez a permis à l'équipe de France de l'emporter 28 à 26 après un formidable come-back.