VIDÉO. FLASHBACK. Il y a 2 ans, Lebel et Toulouse mystifiaient la défense de Castres sur 100 mètres

Il y a environ 2 ans, le Stade Toulousain s'inclinait de peu sur la pelouse de Castres, en Top 14. Une rencontre qui aura néanmoins été le théâtre de l'un des plus beaux essais de l'année.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Matthis Lebel, l'homme qui donne des sueurs-froides au MunsterCe week-end, le Top 14 reprend ses droits, avec notamment un remake de la dernière demi-finale du championnat, Castres-Toulouse. Une rencontre très alléchante, et ce même si elle se fera sans la plupart des internationaux toulousains (Marchand, Cros, Dupont, Flament, Ntamack, Ramos), en vacances avant la Champions Cup. Largement premiers, les Rouges et Noirs voudront certainement accentuer leur avance, d'autant plus qu'ils affrontent leurs meilleurs ennemis, les Castrais. Un derby comme on les aime donc, qui sera peut-être l'occasion pour les hommes d'Ugo Mola de s'imposer pour la première fois au CO, depuis 2019. D'ailleurs, les Toulousains avaient failli s'imposer dans le Tarn en 2021, et ce malgré une équipe remaniée. Malheureusement pour ces derniers, le CO avait fait preuve de plus de réalisme, et s'était imposé 26 à 24. Néanmoins, cet affrontement nous avait offert l'un des essais de l'année, inscrit par l'international Matthis Lebel. En effet, et alors que les Stadistes jouaient sous pression à 5 mètres de leur ligne, Baptiste Germain décida de sauter pour son ailier Marty. Le futur Carcassonnais enrhuma Nakosi, avant d'accélérer et de transmettre à Germain. Deux passes plus tard, Lebel, placé à l'arrière pour ce match, conclut une superbe action pleine de panache, qui relança à ce moment-là Toulouse dans la rencontre.

VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Daly, le caméraman… Lebel a mystifié tout le monde à Thomond ParkPas retenu avec le XV de France pendant le Tournoi, Matthis Lebel devrait bien affronter Castres ce week-end. En revanche, le géant Meafou est très incertain, tout comme Faumuina, ou encore Placines. Quant à Capuozzo, Retière et Théo Ntamack, ces derniers ne devraient pas reprendre la compétition avant quelques semaines.