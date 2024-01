VIDÉO. Fébrile, Toulon craque et le Munster lui grille la priorité en Champions Cup

Le RC Toulon n’a pas réussi à s’imposer face au Munster sur sa pelouse et voit son avenir s’assombrir en Champions Cup.

Toulon ne s’est pas rassuré à Mayol. Ce samedi 13 janvier, le RCT a perdu face au Munster, dans le cadre de la 3e journée de Champions Cup. Trop attentistes en défense, les Varois ont été dépassés par le jeu au pied de la charnière irlandaise, composée de Craig Casey et Jack Crowley. Score final : 18-29.

CHAMPIONS CUP. Ça pourrait être plus compliqué que prévu pour le RCT face au Munster : voici pourquoi

Pour Toulon, l’étincelle Wainiqolo

En première période, Toulon a essayé de ne pas se mettre à découvert. Dans une première demi-heure à l’avantage toulonnais, les Varois n’ont pas réussi à emmagasiner les points durant leurs temps forts. Dans ce match à enjeu, les deux formations ne voulaient pas subir au score en premier. Finalement, l’étincelle est venue d’un Jiuta Wainiqolo virevoltant.

RUGBY. Trop souvent oublié, Jiuta Wainiqolo (RCT) s'affirme comme le meilleur ailier du Top 14

Suite à un par-dessus trop profond du Munster, l’un des seuls du match, l’ailier fidjien se saisit du ballon et entame sa course. Avec ses appuis, il élimine 3 défenseurs et profite du désordre pour fixer les derniers remparts rouge. Dans son dos, il remet intérieur pour Duncan Paia’aua qui ouvre le score pour les Toulonnais à la 22e minute de jeu.

Ils sont 15 en face ? tant qu'ils bougent pas trop vite.



Jiuta Wainiqolo déchire la défense du Munster pour le @RCTofficiel en #InvestecChampionsCup! pic.twitter.com/KTOyyfLqZ5 — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 13, 2024

Le Munster et ses chefs d’orchestre

Sur les 10 dernières minutes du premier acte, les hommes de Pierre Mignoni subissent beaucoup sur les impacts. A la 31e minute, Alex Nankivell a fait parler sa puissance pour tomber dans l’en-but toulonnais avec le cuir en main. Deux minutes avant la mi-temps, Crowley récite sa partition et Zebo s’infiltre dans la défense de Toulon pour partir aux vestiaires avec l’avantage au score (13-17).

Après la pause, le Munster continue d’utiliser son jeu au pied pour déstabiliser la défense toulonnaise. À la 48e minute de jeu, le deuxième ligne Thomas Ahern est trouvé par Crowley, très généreux au pied. Dan Biggar se manque au plaquage et l’avant file en Terre promise. En aval, les Toulonnais réclament un en-avant au début de la relance, mais l’arbitre géorgien Nika Amashukeli affirme que l’essai est valable.

TOP 14. VIDEO. Transcendé, le MHR de Laporte étrille Toulon et se replace dans la course au maintien

À la 55e minute, les Toulonnais se remettent dans le rang et reviennent à 4 points des Irlandais grâce à un superbe mouvement de Waisea et Jaminet qui offrent un essai à Cornell Du Preez. Héros varois quelques minutes avant, Melvyn Jaminet subit l’agressivité de l’ailier Calvin Nash, qui lui vole un ballon haut au nez et à la barbe. Bien servi par son demi de mêlée Craig Casey, il va aplatir 40 mètres plus loin et offre 11 points d’avance au Munster.

La révolte sonne à Mayol!



Le @RCTofficiel revient au score en #InvestecChampionsCup. pic.twitter.com/6QvWGtKbjk — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 13, 2024

Impériale à partir de la demi-heure de jeu, la jeune charnière du Munster a totalement inversé la tendance en faveur des Irlandais. Craig Casey (24 ans) et Jack Crowley (23 ans), dont c'est l’anniversaire, ont fait tourner la tête des Toulonnais. À l’inverse, Dan Biggar et Ben White auront été fébriles et n’ont pas aidé les Toulonnais à remonter la pente.

En mêlée, les Toulonnais auront subi, mais il faut noter que la première et seule mêlée avec introduction varoise a été jouée à la 80e minute, les Munstermen n'ayant pas commis d'en-avant auparavant. Les Irlandais ont aussi été très indiscipliné avec pas moins de treize pénalités en leur défaveur, quand le RCT n'en compte que quatre.

TRANSFERT. Néo-Zélandais, 38 sélections avec l'Irlande et maître à jouer du Munster, la nouvelle pioche de l'UBB ?